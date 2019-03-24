Непопулярная тема для электората: Bild объяснил, почему Берлин не выполняет обещаний перед НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель утвердила государственный бюджет на 2020 год, сообщает Bild. Согласно документу, в следующем году расходы ФРГ на оборону опять составят не обещанные 2%, а всего 1,37% ВВП, несмотря на недовольство США и других партнёров по НАТО, отмечает немецкий таблоид.

На днях федеральный канцлер Ангела Меркель утвердила государственный бюджет на 2020 год, который представил министр финансов ФРГ, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно документу, в следующем году расходы ФРГ на оборону опять составят не обещанные 2%, а всего 1,37% ВВП, что, в свою очередь, вызывает недовольство Соединённых штатов и других партнёров по Североатлантическому альянсу, констатируют авторы статьи Николаус Бломе и Карина Мёсбауер.

«Почему же Германия не выполняет данные НАТО обещания?» — задаются вопросом журналисты издания Bild.

По мнению Бломе и Мёсбауер, делает это Берлин, в частности, потому, что времена «почти неограниченных бюджетных средств» попросту прошли: денег всё меньше, и их не хватает «на выполнение всех желаний».

Кроме того, продолжают авторы статьи, Социал-демократическая партия Германии элементарно «подыскивает темы для предвыборной гонки».

«Увеличение военного бюджета в СДПГ быстро клеймят как «наращивание вооружений». Социал-демократы отказываются это делать и даже говорят своё «нет» экспорту оборонной продукции, которая производится совместно с другими странами ЕС (например, Франция)», — поясняют журналисты немецкого таблоида.

Тем временем, по словам Бломе и Мёсбауер, федеральный канцлер Ангела Меркель пока не заняла чёткую позицию по этому вопросу. Она всего лишь заявляет: «Мы продолжим прилагать усилия, но не за счёт средств, предназначенных на развитие экономики».

Как отмечают авторы статьи, в настоящий момент с уверенностью можно сказать только одно: в Германии тема увеличения военных расходов «заведомо непопулярна». Ни глава немецкого правительства Ангела Меркель, ни «изнурённая скандалами» министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, похоже, не в силах добиться увеличения расходов на оборону.

«Таким образом, чтобы избежать внутриполитических осложнений и пополнить список тем для предвыборной гонки, партии ХДС, ХСС и СДПГ готовы мириться с утратой внешнеполитического доверия», — резюмируют журналисты Bild.