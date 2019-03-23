WSJ: НАТО усиливает свою военную инфраструктуру в Европе на случай российского вторжения

Новое оружейное хранилище НАТО в Центральной Европе станет одним из пяти военных узлов, которые помогут США оказать быструю поддержку своим союзникам в случае российского вторжения, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что НАТО начало укрепление своего восточного фланга после вхождения Крыма в состав России и обострения ситуации на восточной Украине. При этом отношения в альянсе сейчас напряжены, поскольку президент США Дональд Трамп недоволен тем, что европейские страны-члены не соблюдают обязательства по финансовым взносам.

НАТО вложит средства в постройку оружейного хранилища в Польше, придавая, таким образом, веса стратегии США, подразумевающей оперативное оказание военной поддержки Европе в случае российского вторжения, пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, хранилище обойдётся в $260 млн: оно поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС в транспортный узел для американских вооружённых сил. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом: «это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше».

Как напоминает The Wall Street Journal, НАТО укрепило свой восточный фланг, после того как Россия «аннексировала»* Крым, «тайно вторглась на Восточную Украину» и увеличила контингент войск на своих европейских границах. Силы США уже возглавляют одну из четырёх восточных боевых групп НАТО в Польше. Кроме того, администрация Трампа обдумывает предложение польского правительства о предоставлении $2 млрд на постройку американской базы «Форт Трамп».

По словам бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, хранилище в Повидзе станет одним из пяти сооружений, где будет содержаться оборудование и боеприпасы для большей части бронетанковых дивизий. Как отмечает издание, оружейные хранилища помогут США быстро оказать поддержку своим союзникам, при этом они не столь затратны как постоянное размещение войск.

The Wall Street Journal пишет, что НАТО хочет увеличить скорость развёртывания своих войск в Европе: в связи с этим, альянс внедряет «инициативу готовности», в рамках которой 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов должны быть развёрнуты за 30 дней. К 2021 году НАТО планирует реализовать ещё 250 инфраструктурных проектов.

Издание отмечает, что в последнее время в НАТО царила напряжённость, вызванная упрёками Дональда Трампа в адрес европейских членов альянса по поводу их финансовых взносов. В то же время США нарастили своё военное присутствие в Европе.

Администрация Трампа поблагодарила Йенса Столтенберга за то, что он побудил членов альянса увеличить военные расходы: однако некоторые из них по-прежнему не вышли на оговорённый уровень в 2% от ВВП ( в том числе и Германия — крупнейшая экономика Европы). В минувшую среду правительство Германии отклонило проект бюджета, содержавшего увеличение военных расходов — это означает, что Берлин не достигнет планки 1,5% от ВВП, несмотря на данные до этого обещания.