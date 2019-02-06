ERR: эстонский «Зимний лагерь» поможет НАТО в отработке обороны и нападения

В Эстонии стартуют международные учения «Зимний лагерь» при участии военнослужащих из США, Великобритании и Бельгии, а также из состава тактической группы НАТО и военного ополчения Кайтселийт. В ходе первой фазы они отработают отдельные приёмы ведения боя в зимних условиях, а на втором этапе будут обучаться наступлению в составе роты, организации засады и оказанию первой медицинской помощи, сообщает ERR.

В учениях Сил обороны Talvelaager («Зимний лагерь») примут участие более тысячи военнослужащих из Скаутского батальона, тактической группы НАТО, США, а также члены ополчения Кайтселийт. Об этом сообщил офицер связи Первой пехотной бригады, по словам которого учения начнутся в среду, 6 февраля, на Центральном полигоне Сил обороны и на территории полигона Первой пехотной бригады в Соодла.

В учениях примут участие срочные и кадровые военнослужащие из Скаутского батальона, несущие службу в составе тактической группы НАТО в Эстонии, военнослужащие из Великобритании и Бельгии, морские пехотинцы и национальные гвардейцы из США, а также ополченцы из Северо-Восточного, Северного и Южного военных округов.

Программа зимних учений разделена на две фазы. В ходе первой военнослужащие будут отрабатывать приёмы ведения боя в зимних условиях в составе отдельных подразделений. Вторая фаза учений начнётся 12 февраля, и военным уже на уровне роты предстоит обучиться ведению оборонительного и наступательного боя, организации засады, преодолению преграды, оказанию медицинской помощи.

В выходные в учениях примут участие также ополченцы из дружин Вирумаа, Йыгеваского уезда, Тарту и Таллина. В дни проведения учений по шоссе Лообу будет в колоннах перемещаться военная техника — от военного городка в Тапа на центральный полигон и обратно.

Дата публикации 05 февраля 2019 года.