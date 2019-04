Daily Telegraph: новобранцев в Швеции учат отражать российское вторжение

Впервые после возобновления воинской повинности в Швеции проводятся уникальные учения, на которых новобранцев готовят к отражению нападения со стороны России, сообщает британская газета The Daily Telegraph. 3700 молодых людей, проявивших интерес к военной службе и прошедших тест, собрали по всем школам Швеции. Теперь их тренируют сдерживать противника и управлять боевыми машинами, чтобы в будущем страна могла защититься от внешней агрессии.

Первые новобранцы в Швеции готовятся отражать российское вторжение, пишет британская газета The Daily Telegraph.



Как рассказывает издание, в Швеции проведены уникальные учения: восемью военными транспортными средствами управляли одни из первых 3700 новобранцев, которые должны быть призваны после того, как Швеция возродила практику службы в национальной армии. В ходе учений отрабатывалось отражение атаки «врага», воздушный десант которого высадился неподалёку от города Кивик и продвинулся на север, наметив там площадку для подкрепления с моря.



При подведении итогов командир подразделения полковник Бо Стеннабб высоко оценил действия новобранцев и сообщил им, что не может вспомнить, чтобы учения проходили так хорошо. «Я в системе уже 35 лет, и я никогда не видел более мотивированных призывников, чем эти ребята», — заявил он корреспонденту издания на безупречном английском языке.



19-летнюю Эвелину Лёф, командовавшую одним из транспортных средств, после первого упражнения по стрельбе боевыми патронами в движении переполняет адреналин. «Самый драматичный момент был, когда мы добрались до поля прямо у моря, — рассказывает она. — Вы должны говорить водителю, куда ехать, а стрелку — куда стрелять, и одновременно нужно докладывать командиру, так что думать приходится о многом».



Как отмечает The Daily Telegraph, одна из причин, по которой шведский парламент решил вернуться к проекту в 2017 году, располагается всего в 250 милях к юго-востоку, за Балтийским морем — это «сильно военизированный российский анклав Калининград, откуда российские самолёты совершают налёты в шведское воздушное пространство», причём последние случаи были зафиксированы всего за несколько дней до проведения учебных упражнений.



«Когда рушилась стена, все думали, что мы вступили в эру вечного мира. Не многие думают так теперь», — отметил полковник Стеннабб. «Мы видели, что Россия готова использовать военные средства для достижения политических целей — не только в Крыму, но и в Сирии, — подчеркнул шведский полковник. — Мы видели более агрессивное поведение России на Балтике. И есть перевооружение, которым занимается Россия».



Капитан Стрём, координировавший в Афганистане подготовку местных солдат, не столь активно приветствует новую практику. По его мнению, они «не настолько физически развиты», как те, кто проходил государственную службу до её отмены в 2010 году. «Они не так много занимаются спортом», — считает Стрём. Когда он проходил службу, среди призывников были фермеры, большие и сильные, довольно практичные и хорошо разбирающиеся в механике. Сейчас всё иначе. Координатору учений приходится проявлять осторожность, постепенно увеличивая количество снаряжения, которое новобранец должен иметь при себе во время первых упражнений. «Так что мы их не сломаем», — шутит капитан Стрём. По его словам, при проведении трёхмесячных базовых тренировок было много травм из-за уровня физической подготовки новобранцев.



В ходе учений части новобранцев пришлось часами ждать своей очереди при минусовых температурах. «У нас есть поговорка, что шведские солдаты не мёрзнут — они дрожат от радости», — поделился 19-летний Хампус Петерссон. Его товарищи рассказали, что поначалу с ними обращались довольно жёстко, но после перехода к обучению на боевой машине стало полегче. По их отзывам, на учениях всё очень строго, много разных правил, которым нужно следовать — как заправлять постель, чистить обувь, разговаривать с офицерами.



Некоторые согласны с тем, что их поколение отличается от призывников в 1960-90 годы, когда 85% мужчин в Швеции были люмпенами и пытались найти способ избежать службы или даже отказаться от неё по моральным убеждениям. Раньше призывали всех, поэтому было много людей, которые не хотели нести службу, но сейчас этого хотят почти все, и они не стремятся увильнуть, считает один из современных шведских новобранцев.



Все 3700 человек, призванные прошлым летом из 94 тыс. школ, были выбраны из числа 36 тыс. выпускников, проявивших интерес к военной службе и прошедших тест. Кроме того, в этом году призыв на военную службу впервые был нейтральным с гендерной точки зрения. «Они не обучают женщин или мужчин, они тренируют только солдат, — с гордостью заявила участница манёвров. — Если бы они сделали это проще для женщин, это было бы странно». Во время сборов ей приходилось делать всё наравне с мужчинами, а, поскольку на все казармы есть только одна душевая для женщин, она принимала душ вместе с остальными новобранцами.



Капитан Стрём считает, что возвращение воинской повинности хорошо для Швеции. В армии молодых людей учат ответственности и работе в команде. Однако шведской армии предстоит пройти ещё долгий путь, отмечает британская газета. Если раньше в южной части Швеции было три полка, теперь есть только один. Сейчас в распоряжении армии есть 20 тыс. военнослужащих, и, таким образом, Швеция оправилась от минимума 2013 года в 16 тыс. человек — в то время верховный главнокомандующий подсчитал, что Швеция сможет сдерживать захватчиков в лучшем случае неделю.



На данный момент армия Швеции — это лишь малая часть того, что было в начале 1960-х годов, когда страна теоретически могла призвать 800 тыс. обученных военнослужащих. План заключается в том, чтобы постепенно увеличивать число новобранцев: до 4200 в следующем году, 5 тыс. в 2020 году и 8 тыс. — в период с 2022 по 2025 год.



«Каждая страна должна иметь возможность защищаться, и мы в Швеции некоторое время пренебрегали этим, — заявил The Daily Telegraph полковник Стеннабб. — А теперь мы снова проснулись».