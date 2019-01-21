BarentsObserver: Норвегия упрекнула Россию в создании «помех» во время учений у её границ

Исполняющая обязанности пресс-секретаря Министерства иностранных дел Норвегии Кристин Энстад заявила, что Норвегия подняла вопрос о создании Россией помех в работе GPS во время военных учений на норвежской территории, сообщает The Barents Observer. Отмечается, что Россия свою причастность отрицает.

Норвегия «по дипломатическим и военным каналам» подняла вопрос о неоднократном создании Россией помех норвежской гражданской навигации, передаёт The Barents Observer со ссылкой на исполняющую обязанности пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны Кристин Энстад.

«То, что сейчас происходит, вызывает глубокую тревогу и может поставить под угрозу общественную безопасность», — прокомментировала действия России начальник полицейского управления восточного Финнмарка Эллен Катрин Хэтта после того, как пилоты, выполнявшие перелёт между городами Тромсё и Киркенес, вновь сообщили о помехах в работе бортовых навигационных систем.

Министр юстиции и общественного порядка Норвегии Тор Миккель Вара разделяет опасения полиции. По его словам, сбои системы GPS «ведут к возрастанию рисков дорожно-транспортных происшествий», а также осложняют работу службам спасения.

По словам Энстад, Норвегия «очень серьёзно» относится к подобным действиям России, и внимательно следят за ними.

Так, министр иностранных дел Норвегии Ине Серейде обсудила проблему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе встречи ещё в декабре прошлого года.

При этом Москва отрицает выдвинутые прошлой осенью обвинения в нарушении сигнала GPS на территории норвежских провинций Финнмарк и Тромс.

«Россия пока не взяла на себя ответственность за инциденты, но демонстрирует норвежской стороне стремление обсудить вопрос на экспертном уровне», — приводит The Barents Observer её слова.

The Barents Observer подчёркивает, что ни Норвегия ни НАТО не размещают военную технику вблизи российской границы, дабы не провоцировать соседнее государство. При этом все сбои произошли во время военных учений на территории Норвегии и на Кольском полуострове.

В министерстве обороны не сомневаются в том, что осенью прошлого года именно Россия создала помехи для GPS во время учений НАТО. Кроме того, норвежская разведка подтвердила сбой в работе системы на граничащих с Россией территориях страны 9 и 10 января, когда в норвежском Тромсе учения в условиях холодного климата проводили силы специального назначения Королевского военно-морского флота и Корпус армейской авиации Великобритании.