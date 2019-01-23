Defense Blog: американские лётчики на учениях разбомбили «российскую» ПВО

Американские военные в ходе учений Southern Strike в штате Миссисипи отрабатывали воздушные налёты, используя вооружения, стилизованные под российские системы ПВО и бронетехнику, пишет Defense Blog.

Эти крупномасштабные манёвры были посвящены отработке обычных и специальных операций.

В частности, американские военные использовали технику, напоминающую российские ЗРК «Оса» и «Тор», а также БТР-80.

Как отмечается в статье, в ходе учений военнослужащие США оттачивали навыки, позабытые за время, прошедшее после завершения холодной войны.

Издание DefenseBlog указывает, что Соединённые Штаты используют стилизованную или реальную военную технику, чтобы добавить реализма своим учениям.

Последние семнадцать лет США участвовали в конфликтах на Ближнем Востоке и в других уголках мира. Между тем потенциальные противники Вашингтона анализировали американские операции и разрабатывали сложные вооружения и технологии.

На данный момент Соединённые Штаты смещают акцент в сторону подготовки к конфликту великих держав. В связи с этим в Европе ряд стран испытывают тревогу из-за роста напряжённости в отношениях с Россией и из-за возобновившегося противостояния с ней, говорится в статье.