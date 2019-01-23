Defense Blog Оригинал

Defense Blog: американские лётчики на учениях разбомбили «российскую» ПВО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На учениях Southern Strike в США американские военные использовали технику, стилизованную под российскую, пишет Defense Blog. В частности, они оттачивали свои боевые навыки на мишенях, напоминающих зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса». Соединённые Штаты всё больше смещают акцент с борьбы с терроризмом на столкновение с великими державами, поясняет издание.
Defense Blog: американские лётчики на учениях разбомбили «российскую» ПВО
YouTube
Американские военные в ходе учений Southern Strike в штате Миссисипи отрабатывали воздушные налёты, используя вооружения, стилизованные под российские системы ПВО и бронетехнику, пишет Defense Blog.
 
Эти крупномасштабные манёвры были посвящены отработке обычных и специальных операций.
 
В частности, американские военные использовали технику, напоминающую российские ЗРК «Оса» и «Тор», а также БТР-80.
 
Как отмечается в статье, в ходе учений военнослужащие США оттачивали навыки, позабытые за время, прошедшее после завершения холодной войны.
 
Издание DefenseBlog указывает, что Соединённые Штаты используют стилизованную или реальную военную технику, чтобы добавить реализма своим учениям.
 
Последние семнадцать лет США участвовали в конфликтах на Ближнем Востоке и в других уголках мира. Между тем потенциальные противники Вашингтона анализировали американские операции и разрабатывали сложные вооружения и технологии.
 
На данный момент Соединённые Штаты смещают акцент в сторону подготовки к конфликту великих держав. В связи с этим в Европе ряд стран испытывают тревогу из-за роста напряжённости в отношениях с Россией и из-за возобновившегося противостояния с ней, говорится в статье.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Defense Blog США Северная Америка
теги
ЗРК Россия США учения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров