Daily Express: Иран и Россия проведут учения в Каспийском море «ради мира и стабильности»

Иран и Россия объединяют силы для проведения совместных военных учений в Каспийском море ради «мира и стабильности», пишет Daily Express.

Иранский контр-адмирал Хоссейн Ханзади в интервью агентству Mehr заявил, что совместные манёвры пройдут в ближайшее время.

«Сейчас планируются тактические, спасательные и антипиратские учения между иранскими и российскими военно-морскими силами. Они будут проведены в ближайшем будущем», — сообщил Ханзади.

Как отметил иранский контр-адмирал, всё более масштабное сотрудничество между двумя странами в Каспийском море служит «моделью для обеспечения мира, стабильности и дружбы».

Между Москвой и Тегераном, как указывается в статье, сложились тесные связи в Сирии, где обе страны участвуют в гражданской войне на стороне президента Башара Асада.

Как отмечает Daily Express, недавно Иран отправил грозное предупреждение США, пообещав им развернуть свои военные корабли в Атлантическом океане в ответ на неоднократное появление американских военных судов в Персидском заливе.