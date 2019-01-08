Daily Express: Иран и Россия проведут учения в Каспийском море «ради мира и стабильности»

Иран и Россия планируют провести совместные учения в Каспийском море, сообщает Daily Express со ссылкой на заявление иранского контр-адмирала. По словам военного, манёвры должны состояться в ближайшее время.
Иран и Россия объединяют силы для проведения совместных военных учений в Каспийском море ради «мира и стабильности», пишет Daily Express.
Иранский контр-адмирал Хоссейн Ханзади в интервью агентству Mehr заявил, что совместные манёвры пройдут в ближайшее время.
«Сейчас планируются тактические, спасательные и антипиратские учения между иранскими и российскими военно-морскими силами. Они будут проведены в ближайшем будущем», — сообщил Ханзади.
Как отметил иранский контр-адмирал, всё более масштабное сотрудничество между двумя странами в Каспийском море служит «моделью для обеспечения мира, стабильности и дружбы».
Между Москвой и Тегераном, как указывается в статье, сложились тесные связи в Сирии, где обе страны участвуют в гражданской войне на стороне президента Башара Асада.
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