Daily Express Оригинал

Daily Express: Иран и Россия проведут учения в Каспийском море «ради мира и стабильности»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Иран и Россия планируют провести совместные учения в Каспийском море, сообщает Daily Express со ссылкой на заявление иранского контр-адмирала. По словам военного, манёвры должны состояться в ближайшее время.
Daily Express: Иран и Россия проведут учения в Каспийском море «ради мира и стабильности»
Reuters
Иран и Россия объединяют силы для проведения совместных военных учений в Каспийском море  ради «мира и стабильности», пишет Daily Express.
 
Иранский контр-адмирал Хоссейн Ханзади в интервью агентству Mehr заявил, что совместные манёвры пройдут в ближайшее время.
 
«Сейчас планируются тактические, спасательные и антипиратские учения между иранскими и российскими военно-морскими силами. Они будут проведены в ближайшем будущем», — сообщил Ханзади.
 
Как отметил иранский контр-адмирал, всё более масштабное сотрудничество между двумя странами в Каспийском море служит «моделью для обеспечения мира, стабильности и дружбы».
 
Между Москвой и Тегераном, как указывается в статье, сложились тесные связи в Сирии, где обе страны участвуют в гражданской войне на стороне президента Башара Асада.
 
Как отмечает Daily Express, недавно Иран отправил грозное предупреждение США, пообещав им развернуть свои военные корабли в Атлантическом океане в ответ на неоднократное появление американских военных судов в Персидском заливе.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Express Великобритания Европа
теги
Атлантический океан Иран Каспийское море Персидский залив Россия Сирия учения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров