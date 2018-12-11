Daily Express: Россия и Индия скрепят сотрудничество военными учениями

Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота прибыл в Индию для проведения учений, пишет Daily Express. Как отмечает издание, в ходе этих манёвров Москва и Дели будут работать над развитием сотрудничества двух стран в военной сфере, а также потренируются в деле обеспечения безопасности судоходства.

Отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» вошёл в индийский порт Вишакхапатнам на востоке страны, пишет Daily Express.

Несмотря на опасения, что рост напряжённости в отношениях между рядом стран может привести к ещё одной войне, Тихоокеанский флот настаивает на том, что цель учений состоит исключительно в укреплении военного сотрудничества между Россией и Индией. Главной темой манёвров станет обеспечение безопасности судоходства и экономической деятельности на море.

«В целях дальнейшего укрепления военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Индии в период визита будет проведено запланированное ранее двустороннее российско-индийское военно-морское учение «ИНДРА НЭВИ-2018» — говорится в сообщении пресс-службы флота. Кроме того, по некоторым данным, командование флота нанесёт ряд визитов местным военным и гражданским властям.

На прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин предупредил о возможности начала гонки вооружений в случае если Дональд Трамп выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Москва заявила о наличии у неё лазерного оружия.

В частности Москва сообщила, что лазерный комплекс «Пересвет» — это ультрасовременное оружие, способное нейтрализовывать цели в течение считанных секунд. Впервые о наличии у России такого оружия заявил Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года, напоминает Daily Express.

«С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно повышает возможности России по обеспечению своей безопасности», — заявил тогда российский лидер.

Опасения по поводу новой гонки ядерных вооружений усилились после того, как администрация Трампа пригрозила выйти из ДРСМД с Россией. В частности, госсекретарь Майк Помпео заявил, что в случае если Россия не «вернётся к соблюдению» соглашения в течение 60 дней, то США его разорвут.