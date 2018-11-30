NI: новый автомат Калашникова «возьмёт на прицел» Индию

The National Interest дал свою оценку новой модели автомата Калашникова. По словам издания, с помощью АК-308, разработанного под 7,62x51-милиметровый натовский патрон, Москва стремится стать ведущим поставщиком стрелкового оружия для Индии.

На московской выставке «Армия 2018» российский концерн «Калашников» представил новый автомат АК-308. Несмотря на непримечательный вид и сходство с предшественниками, эта модель является самым многообещающим продуктом компании последних десятилетий за счёт использования 7,62x51-милиметровых патронов НАТО, пишет The National Interest.

По словам издания, со времён Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 типов оружия, и только три из них не были рассчитаны под советские или российские боеприпасы. АК-100 и АК-102 были первой попыткой концерна создать автомат под натовский 5,56x45-миллиметровый патрон, но эта затея не вызвала особого международного резонанса.

АК-108, который был разработан под 5,56x45-миллиметровый патрон, также не привлёк особого внимания иностранных покупателей. Модель имела ряд недостатков: неравномерную отдачу, большой вес и излишне усложнённую компоновку, утверждается в статье.

Двадцать лет спустя «Калашников» предпринял новую попытку. АК-308 использует другой тип натовского патрона — 7,62x51 миллиметра, большая отдача и вес которого компенсируется дальностью действия и улучшенной пробивной способностью.

Из-за более крупного калибра новый автомат длиннее и тяжелее, чем АК-12. Но при этом он перенял многие улучшения предшественника, в том числе складной приклад и переработанную газовую трубку. Кроме того, на новой модели установлена переработанная ствольная коробка РПК-74М, что должно увеличить её износостойкость.

АК-308 должен быть удобнее и эффективнее, ведь с серией АК-100 новую модель разделяет 20 лет. Вопрос в том, удалось ли «Калашникову» сделать производство нового автомата достаточно низкозатратным, чтобы он мог стать доступной альтернативной западным аналогам, подчёркивает The National Interest.

Нет никаких признаков того, что российское правительство планирует вооружать АК-308 армию и полицию. Как и его предшественники АК-101 и 102, новый автомат создан сугубо для продажи за рубеж, отмечает издание.

Недавний выход «Калашникова» на экспортный рынок интересен не только новыми технологиями, но и новым подходом к бизнесу. Если АК-101 не производился для какой-то конкретной страны, то АК-308 создавался с оглядкой на конкретного покупателя: Индию.

Индия регулярно импортирует российские военные технологии со времён холодной войны. Кремль проявляет большой интерес к рынку этой страны. Недавно Москва заключила с Нью-Дели сделку на $5,45 млрд. на продажу пяти комплексов С-400 и четырёх фрегатов класса «Адмирал Григорович».

«Калашников» не принимал участие в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, так как индийским военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 миллиметра. Следовательно, АК-308 — это очевидная попытка Москвы стать ведущим экспортёром стрелкового оружия для Нью-Дели.

При условии его экономической эффективности АК-308 может не только дать России опору на прибыльном индийском рынке, но и привлечь внимание других покупателей, которые ищут дешёвое и надёжное оружие, рассчитанное под натовский калибр. В качестве перспективных клиентов называется Бразилия и даже Пакистан, заключает The National Interest.