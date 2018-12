TOI: угроза санкций не помешала России и Индии договориться о строительстве фрегатов

«Рособоронэкспорт» и компания Goa Shipyard Ltd (GSL) заключили сделку о строительстве в Индии двух фрегатов класса «Адмирал Григорович», сообщает The Times of India. Это соглашение стало ещё одним доказательством того, что Нью-Дели не намерен прекращать сотрудничество с Москвой в оборонной сфере, несмотря на возможные экономические санкции со стороны США, отмечает издание.

Reuters

«Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Ltd (GSL) подписали соглашение на $500 млн. о строительстве в Индии двух малозаметных ракетных фрегатов класса «Адмирал Григорович». Эта сделка стала ещё одной демонстрацией того, что Нью-Дели продолжит развивать масштабное взаимодействие с Москвой в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона, пишет The Times of India. Несколькими неделями ранее стороны также подписали контракт о поставке в Индию двух готовых российских кораблей того же класса. В настоящий момент эти «наполовину построенные» фрегаты находятся на верфи судостроительного завода «Янтарь». Их строительство оказалось осложнено недостатком средств и проблемами между Россией и Украиной, утверждает издание. Хотя два первых фрегата импортируются из России, два других будут полностью построены на верфи GSL. Кроме того, Индия отдельно закупит газотурбинные энергетические установки для всех четырёх боевых кораблей у украинского предприятия «Зоря». Глава GSL отставной контр-адмирал Шехар Митал заявил изданию, что строительство двух фрегатов начнётся в 2020 году. По его словам, первое судно будет спущено на воду в 2026-ом, второе — год спустя. Все четыре фрегата будут помимо прочих систем вооружены сверхзвуковыми ракетами «БраМос». Суда пополнят индийский флот, который с 2004 года уже насчитывает шесть кораблей подобного типа. Новый принятый в США закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») призван помешать странам покупать российское оружие или иранскую нефть. Но в прошлом месяце угроза ограничений не помешала индийским властям подписать с Москвой соглашения на $5,43 млрд. о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400, напоминает The Times of India.

