BI: экс-командующий Береговой охраны США рассказал о страхе сломать ледокол и просить помощи у русских

Береговая охрана США в своё время отклонила предложение о проведении учений в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжёлый ледокол может сломаться и придётся просить Россию прийти на помощь этому судну, сообщает Business Insider.

У США всего два ледокола, и только один — тяжёлый под названием Polar Star («Полярная звезда»), который может действовать в Арктике и Антарктике. Этому судну более 40 лет, и оно, как указывает издание, «цепляется за жизнь». Бывший командующий Береговой охраной Пол Цукунфт, который ушёл в отставку в 2018 году, прекрасно знал об этом, когда его попросили отправить Polar Star по Северному морскому пути.

«Когда я был комендантом, Совет национальной безопасности обратился ко мне и заявил: «Знаете, нам следует отправить PolarStar по Северному морскому пути и провести учения по свободе судоходства», — заявил в ходе недавнего выступления Цукунфт.

«Я сказал: «Напротив, это 40-летний корабль. Мы разбираем на части однотипное судно, только чтобы оставить его на плаву. Я не могу гарантировать вам, что не произойдёт какой-нибудь катастрофической поломки, когда корабль будет проводить учения по свободе навигации, и что мне не придётся обращаться к России с просьбой выручить меня из опасной ситуации. Так что сейчас неподходящее время делать это», — подчеркнул Цукунфт.

Условия на Крайнем Севере всё ещё очень тяжёлые и требуют использования специализированных кораблей, отмечается в статье. Особенно остро это ощущают США главным образом из-за скудости ледокольного потенциала по сравнению с арктическими странами, в особенности с Россией.

У Москвы несколько десятков ледоколов, часть из них — тяжёлые и могут работать в Заполярье, другие созданы для несения службы в таких регионах, как Балтийское море, указывает Business Insider.