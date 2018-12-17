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BI: экс-командующий Береговой охраны США рассказал о страхе сломать ледокол и просить помощи у русских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывший командующий Береговой охраны США Пол Цукунфт рассказал о том, что в своё время к нему обратился американский Совет национальной безопасности с предложением провести учения в Арктике, в рамках которых единственный тяжёлый ледокол США Polar Star должен был пройти по Северному морскому пути, сообщает Business Insider. Цукунфт отверг эту инициативу, объяснив это тем, что в ходе учений у судна, которому уже более 40 лет, может случиться серьёзная поломка и тогда придётся обращаться за помощью к России.
BI: экс-командующий Береговой охраны США рассказал о страхе сломать ледокол и просить помощи у русских
Reuters
Береговая охрана США в своё время отклонила предложение о проведении учений в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжёлый ледокол может сломаться и придётся просить Россию прийти на помощь этому судну, сообщает Business Insider.
 
У США всего два ледокола, и только один — тяжёлый под названием Polar Star («Полярная звезда»), который может действовать в Арктике и Антарктике. Этому судну более 40 лет, и оно, как указывает издание, «цепляется за жизнь». Бывший командующий Береговой охраной Пол Цукунфт, который ушёл в отставку в 2018 году, прекрасно знал об этом, когда его попросили отправить Polar Star по Северному морскому пути.
 
«Когда я был комендантом, Совет национальной безопасности обратился ко мне и заявил: «Знаете, нам следует отправить PolarStar по Северному морскому пути и провести учения по свободе судоходства», — заявил в ходе недавнего выступления Цукунфт.
 
«Я сказал: «Напротив, это 40-летний корабль. Мы разбираем на части однотипное судно, только чтобы оставить его на плаву. Я не могу гарантировать вам, что не произойдёт какой-нибудь катастрофической поломки, когда корабль будет проводить учения по свободе навигации, и что мне не придётся обращаться к России с просьбой выручить меня из опасной ситуации. Так что сейчас неподходящее время делать это», — подчеркнул Цукунфт.
 
Условия на Крайнем Севере всё ещё очень тяжёлые и требуют использования специализированных кораблей, отмечается в статье. Особенно остро это ощущают США главным образом из-за скудости ледокольного потенциала по сравнению с арктическими странами, в особенности с Россией.
 
У Москвы несколько десятков ледоколов, часть из них — тяжёлые и могут работать в Заполярье, другие созданы для несения службы в таких регионах, как Балтийское море, указывает Business Insider.
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источник
Business Insider США Северная Америка
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