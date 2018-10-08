Les Echos: на Северном морском пути не видно кораблей — и так будет ещё долго

Северный морской путь, на который давно возлагает большие надежды Россия, пока не прельщает судоходные компании: хотя объём перевозок и растёт, он всё равно остаётся совсем небольшим, пишет Les Echos. Как отмечается в материале издания, непопулярность этой транспортной артерии, которая действительно позволяет значительно сократить время транспортировки грузов из Азии в Европу, связана в первую очередь с отсутствием вдоль неё портов.

Россия вот уже десятилетие рассчитывает «благодаря глобальному потеплению» привлечь корабли на проходящий через Арктику Северный морской путь, пишет французская Les Echos. Как отмечает обозреватель издания, таяние льдов действительно может облегчить хождение судов по Северному Ледовитому океану, что позволит значительно сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно: Севморпуть на 30% короче единственного альтернативного маршрута, пролегающего через Суэцкий канал. Так, в августе 2013 года китайский сухогруз Polarlys смог дойти из Китая в Европу по маршруту в рекордно короткий срок, затратив на путешествие всего месяц, подчёркивает журналист.

Северный морской путь в многом аналогичен Северо-Западному проходу — ещё одному маршруту на севере Канады, являющемуся альтернативой панамскому каналу, говорится в статье. Вместе с тем, они равнозначны не вполне —в отличие от Северо-Западного прохода, представляет собой «последовательность узких и извилистых проливов», Севморпуть по существу является «коридором длиной в 5700 км вдоль сибирского побережья», пишет автор. А если учесть, что из-за климатических изменений последних лет маршрут открыт для движения судов с мая по октябрь, становится понятно, что у него и в самом деле есть преимущества.

«Данный путь позволяет сократить затраты на топливо и на транзит, избежать рисков нападения пиратов или террористических атак, которые случаются в Индийском океане, и не обращать внимания на ограничения по водоизмещению судна», — цитирует Les Echos капитана 2-го ранга Филиппа Гена. Гена — капитан «Роны», корабля ВМС Франции, который в сентябре этого года проследовал Северным морским путём из норвежского Тромсё до Алеутских островов близ Аляски за 17 дней.

Однако, несмотря на такие сильные аргументы, Севморпуть пока не прельщает судовладельцев, констатируют французские эксперты. Как поведал в интервью Les Echos директор Института морской экономики Поль Турре, маршрут может быть полезен «малому числу товаров — разве что продукции скандинавской и российской горной промышленности, идущей на восток». «С точки зрения перевозки контейнеров, технически важнее не быстрое перемещение между пунктом отправления и пунктом прибытия, а частые остановки в портах и большой объём оказываемых там услуг», — добавил он.

Такие выводы подтверждает статистика: согласно последним доступным данным, в 2016 году по Севморпути прошли всего лишь восемь судов, подчёркивается в материале. И хотя объём перевезённых грузов вырос на 35%, достигнув 7 млн тонн, это — «лишь капля в море»: общий тоннаж морских грузов в том же 2016-м составил 10,3 млрд тонн.

Среди других недостатков Северного морского пути — дороговизна (судовладельцам приходится платить российским службам за охрану, сопровождение ледоколом и прочие услуги), недоступность маршрута на протяжении нескольких месяцев в году и отсутствие на его протяжении каких-либо портов или рынков сбыта, перечисляет обозреватель Les Echos.

«Бывший руководитель Maersk рассказывал в беседе с корреспондентом Financial Times, что Северный морской путь ещё «как минимум два десятилетия» не станет коммерчески выгодным маршрутом для контейнеровозов, — в заключение пишет автор. — В конечном итоге выходит, что этот новый и второстепенный по тоннажу путь ещё долго будет таким и оставаться».

