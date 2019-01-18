The Aviationist: американский истребитель раскрасят под российский Су-57

Раскраска истребителей эскадрильи «Агрессор», использующихся для имитации воздушного боя с противником, напоминает камуфляж ВВС других стран, пишет The Aviationist. А несколько месяцев назад командир 57-го авиакрыла ВВС США объявил конкурс на раскраску одного из F-16 — и победил в нём камуфляж от российского истребителя Су-57, сообщает издание.

Бросающийся в глаза камуфляж, делающий самолёты похожими на их российские аналоги, стал отличительной чертой американских учебных истребителей, пишет The Aviationist.

Ливреи истребителей F-16C из учебной эскадрильи на воздушной базе Неллис копируют расцветку и опознавательные знаки своего «практически равного» соперника, для того, чтобы в ходе тренировок, пилоты, в случае сближения до зоны видимости с противником, видели бы то же самое, что и в случае реального боя.

Издание отмечает: несмотря на то, что официально такой камуфляж не копирует какого-либо конкретного противника и нужен для того, чтобы подготовить новых пилотов к ситуациям, в которых различные воздушные силы будут применять подобную раскраску, очевидно, что эта характерная схема расцветки создана под впечатлением от российских военных самолётов.

Также интересно, пишет The Aviationist, что несколько месяцев назад, командир 57-го авиакрыла ВВС США, базирующегося в Неллисе, Роберт Новотны, на своей странице в Facebook предложил пользователям проголосовать за один из нескольких вариантов раскрасок для одного из F-16C учебной эскадрильи. Некоторые из вариантов были основаны на реально существующих аналогах, а некоторые были придуманы самими пользователями. В итоге, на прошлой неделе было объявлено, что победил «цифровой» камуфляж российского истребителя Су-57.

По словам Новотны, самолёт в новой раскраске будет готов к лету, а значит, он, возможно, станет одним из основных героев воздушного шоу в Неллисе, запланированного на ноябрь 2019 года.