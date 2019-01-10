Telegraph: Британия укрепляет авиацию на фоне «возрождающейся российской угрозы»

В ближайшее время министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон объявит о том, что новые истребители F-35 Lightning, купленные его страной у США, готовы к боевому применению. По мнению экспертов, эти самолёты будут чрезвычайно важны для Великобритании в случае противостояния с Россией, пишет The Daily Telegraph.

На фоне «возрождающейся российской угрозы» британские власти собираются объявить о том, что их новый малозаметный истребитель F-35B Lightning находится в полной боеготовности. Как ожидается, министр обороны Гэвин Уильямсон подробно расскажет о первоначальном оперативном потенциале самолёта во время своего выступления на авиабазе в Норфолке, пишет The Daily Telegraph.

Лондон собирается приобрести у США 138 единиц F-35, но пока выделил деньги только на 48 самолётов. Любые споры об изменении числа закупаемых самолётов «очень болезненно воспринимаются американцами», и поэтому эта тема вряд ли будет поднята Уильямсоном, считает научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Издание отмечает, что в этом году Королевские ВВС собирается списать истребители Tornado. Эти боевые самолёты, которые находятся на службе уже более 40 лет, хорошо зарекомендовали себя в качестве «критически важной воздушной силы» в Ираке, Афганистане и на Балканах.

В то же время Минобороны планирует значительное усовершенствовать парк воздушных судов класса Typhoon. Эта инициатива, которую также вскоре должен анонсировать Уильямсон, вызывает одобрение военных аналитиков.

«Если Великобритания собирается получить ответы на возрождающуюся российскую угрозу, то нам очень важно, чтобы Typhoon и F-35 работали вместе. В теории оба великолепно дополняют друг друга. Но прежде чем это станет реальностью, нужно провести модернизацию», — полагает Бронк.

По словам издания, благодаря взаимодействию обновлённого Typhoon с F-35 Соединённое Королевство получит «самую боеспособную авиацию в мире». Причём она будет оставаться таковой по меньшей мере 20 лет.

На смену Typhoon, вероятнее всего, придёт малозаметный истребитель следующего поколения Tempest, который был продемонстрирован на последнем авиасалоне в Фарнборо. Ожидается, что все технологические улучшения старой модели будут применяться и в новой, в том числе передовая радарная система.

Современные радары, устанавливаемые на истребители, представляют собой большую тарелку, которая испускает луч высокой мощности. Они очень хорошо заметны противнику и могут отслеживать за раз лишь небольшое количество объектов.

Новейшие системы, которые подходят для Typhoon и Tempest, известны как радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Они состоят из более тысячи индивидуальных принимающих и передающих сигнал модулей, каждые из которых может посылать луч с быстрой перестройкой частоты. Они способны оказывать «кибервлияние» на вражеские систем ПВО или даже другие самолёты, утверждает издание.