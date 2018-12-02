Sky News: спор вокруг истребителей грозит испортить отношения Британии с США

Руководство Королевских ВВС негласно добивается, чтобы первая партия закупленных Лондоном американских истребителей F-35 включала самолёты не только корабельного, но и наземного базирования, передаёт Sky News со ссылкой на источники. По словам собеседников канала, подобные изменения не только подорвут военный потенциал Великобритании, но и навредят связям страны с США, которые рассчитывают на её авианосцы при проведении морских операций.

Лондон рискует снизить военный потенциал своих двух новых авианосцев и испортить отношения с Соединёнными Штатами из-за спора вокруг истребителей. Об этом Sky News предупредили источники в британском Министерстве обороны.

По словам инсайдеров, высокопоставленные офицеры Королевских ВВС негласно пытаются повлиять на закупку американских боевых самолётов. Они настаивают, чтобы первая партия F-35 включала вариант истребителей, которые могут взлетать только с земли.

Собеседники телеканала считают, что сокращение числа эскадрилий, способных совершать операции с борта кораблей «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский», является чудовищной ошибкой. В результате авианосная программа страны окажется «полностью подорванной».

«У Королевских ВВС нет абсолютно никаких практических оснований получить F-35 типа А (то есть наземного базирования). Если эти самолёты не могут взлететь с авианосца, их не следует покупать», — заявил Sky News один из источников, связанный с британским военным флотом.

«Ситуация злит ВМС, но самое главное, что ВМС не могут поверить в то, что Королевские ВВС ставят собственные корыстные цели выше интересов нации. Это абсолютный позор. Этого нельзя допустить. Это необходимо остановить и остановить прямо сейчас», — добавил он.

По мнению источников Sky News, переход на наземный вариант F-35 также разозлит американцев. Они помогали Соединённому Королевству восстановить способность проведения военно-морских операций после того, как Вооружённые силы страны в 2010 году приостановили использование авианосцев ради экономии средств.

«Люди не понимают, какой потенциальный урон грозит американо-британским отношениям. США считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным управлять авианосцами», — пояснил Sky News собеседник.

«Если британцы явятся на театр боевых действий без готового к бою авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Для США это по-настоящему важный вопрос. Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чём они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть, как огромное предательство», — считает информатор телеканала.

Официальная стоимость F-35 модели B, предназначенной для авианосцев, составляет £90 млн. В то же время вариант A, предназначенный сугубо для наземного базирования, стоит на £20 млн. меньше, отмечает Sky News.

Официальные представители Министерства обороны утверждают, что первые 48 истребителей F-35 будут включать только машины типа B. Всего в рамках программы Лондон планирует приобрести у США 138 самолётов, не уточняя их вариант.

Но руководство Королевских ВВС добивается, чтобы в сделку были включены и самолёты типа A. Они указывают на то, что этот менее затратный вариант может преодолевать большее расстояние и нести дополнительный комплект вооружения.

Однако, по заверению источников Sky News, офицерами Королевских ВВС движут иные мотивы. Они выступают за самолёты наземного базирования, потому что не хотят, чтобы в будущем их служба была вовлечена в морские операции.