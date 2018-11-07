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China Daily: учения НАТО лишь усиливают недоверие между Россией и Западом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на то, что НАТО настаивает на прозрачности и оборонительном характере своих текущих, самых масштабных со времён холодной войны учений «Единый трезубец», Россия явно недовольна такой демонстрации силы неподалёку от своих границ. Ситуация напоминает «порочный круг», в котором между двумя сторонами всё больше растёт недоверие, что влечёт за собой новую гонку вооружений, пишет China Daily.
China Daily: учения НАТО лишь усиливают недоверие между Россией и Западом
Reuters

НАТО проводит свои самые крупные учения с момента окончания холодной войны — «Единый трезубец — 2018» (Trident Juncture). Но при этом альянс явно пытается преуменьшить масштабы манёвров, проходящих всего в 200 км от российской границы, пишет China Daily.

Согласно приведённым газетой данным, в учениях, которые проводятся в Северной Европе с 25 октября по 7 ноября, участвуют порядка 50 тыс. военных из всех 29 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции. Кроме того, в манёврах задействованы 65 кораблей, 250 самолётов и 10 тыс. боевых машин. По сценарию участники должны оперативно отреагировать на действия «вымышленного агрессора».

Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цель учений — «исключительно предотвратить, а не спровоцировать». Но России, конечно, такая демонстрация силы альянса неподалёку от её границ не нравится. Москва заявила о проведении собственных ракетных пусков неподалёку от территорий, где проходят учения НАТО, и это заставило многих наблюдателей выразить опасения относительно нежелательных инцидентов.

По мнению China Daily, «Единый трезубец» в очередной раз продемонстрировал «растущее недоверие» между Россией и альянсом. Несмотря на то, что НАТО всячески напирает на свои попытки повысить уровень прозрачности своих манёвров и снизить градус недоверия между двумя сторонами, после «того, что Запад называет «аннексией» Крыма», союзники неизменно видят в Москве угрозу.

Россия в свою очередь обеспокоена непрекращающимся расширением НАТО на восток с помощью принятия в ряды альянса стран бывшего коммунистического блока. Как отмечает китайское издание, такая ситуация создаёт «порочный круг», вокруг которого развивается новая гонка вооружений. Доказательством этому можно считать недавние угрозы Дональда Трампа вывести США из Договора РСМД.

Хотя НАТО и подчёркивает, что текущие учения носят оборонительный характер, такая демонстрация военной мощи может лишь обострить напряжённость между Западом и Россией. И если стороны не попытаются уладить свои противоречия и найти общие интересы, ситуация будет лишь ухудшаться, что может вылиться в «новую холодную войну или хуже», предупреждает China Daily. 

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China Daily Китай Азия
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