Das Erste: для генсека НАТО «провокация» русских — не повод обрывать нить диалога с Москвой

Манёвры НАТО в Норвегии Россия восприняла как вызов и объявила о проведении тестовых запусков ракет в международных водах — непосредственно в районе учений альянса, сообщает Das Erste. Генсек западного военного блока, однако, не считает российские ракетные испытания «провокацией и продолжает гнуть свою линию», подчёркивает корреспондент немецкого телеканала.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил крупнейшие со времён холодной войны военные учения Североатлантического альянса. В манёврах под названием «Единый трезубец» принимают участие 50 тысяч солдат из 31 страны, в том числе более восьми тысяч военнослужащих бундесвера. Россия восприняла это как провокацию и объявила о проведении тестовых запусков ракет в международных водах — непосредственно в районе учений НАТО.



Сегодня представители СМИ и стран Североатлантического альянса посетили с визитом проходящие в Норвегии манёвры. Во время пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг дал чётко понять, что нынешняя ситуация существенно отличается от того, как обстояли дела во времена холодной войны.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Сегодня ситуация непредсказуема. Разногласий по правилам игры стало больше.



Вчера же стало известно, что с 1 по 3 ноября Россия планирует провести тестовые запуски ракет у побережья Норвегии, рядом с районом учений НАТО. Об этом также сообщило российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на ВМФ.



ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР, военный эксперт: Ну, это довольно похоже на некую провокацию, которая ещё поднимет градус напряжения между Россией и НАТО.



На прошлой неделе Российская Федерация проинформировала Североатлантический альянс о своих планах. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО не считает российские ракетные учения провокацией и продолжает гнуть свою линию.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы не видим противоречия в том, чтобы действовать решительно и открыто, но в то же время активно поддерживать политический диалог и пытаться улучшить отношения с Россией. Мы не хотим новую холодную войну. Мы не хотим новую гонку вооружений.



Военные учения — как раз тема для обсуждения на завтрашнем заседании Совета Россия — НАТО.



Дата выхода в эфир 30 октября 2018 года.