National Interest: Финляндия готова к «гибридной» войне против России

События в Крыму в 2014 году побудили Финляндию к пересмотру своей военной стратегии, пишет The National Interest. В частности, финская армия создала специальные подразделения быстрого реагирования, призванные отразить угрозу в случае «гибридной» войны с Россией. Как отмечает издание, теперь Финляндия полностью готова к противостоянию в рамках потенциального «гибридного» конфликта.

Россия считается лучшей в мире по части «гибридных» войн, говорится в статье The National Interest, однако с недавних пор ей готова бросить вызов Финляндия.

«Уроки Крыма не прошли даром для представителей финских оборонных ведомств», — приводит издание мнение экспертов из шведского института оборонных исследований. Начиная с 2014 года, повышение готовности финской армии было среди главных приоритетов, а в финской Белой книге за 2017 год в качестве отдельного рода войск были выделены силы быстрого реагирования.

В отличие от прочих европейских государств, склоняющихся в сторону полностью профессиональных армий, финская армия состоит из небольшой доли контрактников, поддерживаемых резервом из призывников, информирует The National Interest. Однако резервы не годятся для «гибридной» войны, потому что их нельзя быстро мобилизовать: России потребовалось лишь несколько дней для того, чтобы установить контроль над Крымом с помощью спецназа и воздушно-десантных сил. Финляндию, имеющую 800-километровую границу с Россией, это обстоятельство очень беспокоит.

В качестве решения проблемы, Финляндия создала подразделения быстрого реагирования из призывников, завершивших полугодовую подготовку и заступающих на полугодовое боевое дежурство. Таким образом, в распоряжении финской армии теперь всегда есть подготовленные призывники, которых можно быстро мобилизовать, поясняет издание. Призывники подобных подразделений обучаются обращению с различными типами вооружений (включая противотанковые гранатомёты), более того, некоторые из подразделений оснащаются танками «Леопард», сообщает The National Interest.

Как показали проведённые учения, новые подразделения способны среагировать на возникшую угрозу за несколько часов. «Учитывая их быструю реакцию и мобильность, обеспечиваемую вертолётами, силы быстрого реагирования могут применяться по всей территории Финляндии. Их огневой мощи и стойкости хватит для столкновения даже с хорошо вооружённым противником», — приводит издание выдержку из отчёта шведского института оборонных исследований.

В заключение в статье говорится о том, что финский метод пресечения российской тактики «гибридной» войны вполне могут взять на вооружение страны Прибалтики и другие соседи России.