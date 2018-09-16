Президент Финляндии: отношения с Москвой «предельно понятные и прямые»

Необходимо быть предельно осторожным, когда встречаешься с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine президент Финляндии Саули Ниинистё. «Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», — поделился опытом финский лидер.

Финляндия пока не будет предпринимать попыток стать членом Североатлантического альянса, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine финский президент Саули Ниинистё.



«Русские дали чётко понять: сейчас, когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если мы вступим в НАТО, то они уже будут видеть врагов», — напомнил Ниинистё.



При этом президент Финляндии отметил, что не видит угрозы в Российской Федерации.



«Я не думаю, что Россия нападёт на Прибалтийские страны. Нет у неё причин нападать и на Финляндию», — констатировал финский лидер.



По его словам, отношения Хельсинки с Москвой «предельно понятные и прямые».



«Русские знают нашу позицию и не пытаются её изменить. Они знают, что мы можем быть очень упрямыми. Да и в этих случаях поддерживать контакты с Российской Федерацией довольно просто», — заверил Саули Ниинистё.



В ходе интервью журналист Frankfurter Allgemeine также расспросил президента Финляндии о его впечатлениях от прошедшей в июле в Хельсинки первой двухсторонней встречи глав Кремля и Белого дома Владимира Путина и Дональда Трампа.



«Для нас было честью организовать этот саммит, и я надеюсь, что благодаря ему следующие переговоры не заставят себя долго ждать. Тогда не стояло задачи о чём-то договориться. Оба ведь даже и не пытались сходу добиться каких-либо результатов. И похоже на то, что диалог продолжается», — подчеркнул финский лидер.



Кроме того, Саули Ниинистё признался журналисту немецкой газеты, что перед началом саммита рассказал Трампу, как он сам готовится к встречам с Владимиром Путиным.



«Я бы не хотел выдавать все секреты, но необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», — поделился опытом президент Финляндии.