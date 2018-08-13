Экс-губернатор Вирджинии: после Хельсинки поведение Трампа заставляет задуматься об импичменте

Владимир Путин — «враг» США, который каждый день противостоит Вашингтону по всему миру и пытается «уничтожить величайшую в мире демократию», уверен экс-губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф. Как заявил политик в интервью CNN, он находит странным слишком дружелюбное поведение Дональда Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки, поэтому Америка должна рассматривать возможность импичмента.

После встречи президента (Трампа. — ИноТВ) с Владимиром Путиным вы написали в своём Twitter, что наш президент, цитирую, «нарушил свою клятву оберегать, защищать и оборонять… от всех врагов, внешних и внутренних». Это очень сильное обвинение. Если вы считаете, что президент нарушил свою присягу, то не кажется ли вам, что тогда ему следует объявить импичмент?



ТЕРРИ МАКОЛИФФ, экс-губернатор штата Вирджиния: Так. Прежде всего попытайтесь представить себе, как если бы президент Обама или президент Клинтон отправились в Хельсинки и сделали то, что сделал президент Трамп. Да сейчас бы уже вовсю шли слушания об импичменте. Действующий президент отлично поладил с Путиным, нашим заклятым врагом, несмотря на вопрос об отравлениях отдельных личностей, которые он осуществлял по всему миру. Он нам не друг, не союзник. Российская экономика…



Но вы хотите импичмента?



ТЕРРИ МАКОЛИФФ: Российская экономика меньше, чем у Италии. Среди наших торговых партнёров русские стоят на 30-м месте. Тогда почему в Хельсинки Трамп возводит эту страну и её президента до уровня сверхдержавы, которой они не являются?



Вы заявили, что президент «нарушил свою клятву оберегать, защищать и оборонять» Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних. Вы считаете, что ему нужно объявить импичмент?



ТЕРРИ МАКОЛИФФ: Что ж, я думаю, такую возможность нужно рассматривать, после того поведения, что Трамп продемонстрировал с Путиным. Путин — враг, он каждый день ведёт с нами борьбу, мы противостоим России по всему миру, включая и то, что творится на Украине, то, что происходит сегодня в Сирии.



Но Джейк, должна же быть причина, почему Трамп так ведёт себя с Путиным — президент пригласил его сюда, а теперь говорит, что сам может поехать к нему. Этот человек — наш враг, он ведёт с нами борьбу. И не забывайте, что во время выборов 2016 года он явился сюда и попытался уничтожить величайшую демократию в мире, Соединённые Штаты Америки. Нам нельзя такое забывать. И вот на этой неделе мы видим, что они продолжают свои попытки подорвать сложившуюся в нашей стране систему. Он — наш враг, мы должны дать ему отпор и прекратить стремиться заключить его в свои объятия, как того хочет Трамп.



Материал предоставлен CNN.



Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.