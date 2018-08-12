Эксперт CNN: хоть отдельные слова Трампа и жёсткие, но общая музыка Москве по нраву

Администрация Трампа принимает новые санкции против Москвы и критикует Кремль, но Россия готова заплатить эту цену, ведь Вашингтон ведёт торговые войны со своими союзниками и разрушает основы НАТО, отмечает глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас в эфире CNN. В итоге воплощается в жизнь цель, которую преследовал ещё Советский Союз: между странами западного блока растёт дистанция.

Росс, не могли бы мы начать с российского вопроса? Ведь администрация сделала новый шаг в этом странном па-де-де, где президент не может сказать ничего плохого про Путина, а администрация продолжает втихомолку накладывать на Россию новые санкции.



РОСС ДАУЭРТ, обозреватель New York Times: Да, нынешняя динамика такова, что если не принимать во внимание Дональда Трампа, то можно сказать, что это нормальная администрация республиканцев, которая относится к России в соответствии с обычными стандартами внешней политики двухпартийной системы. Санкции, критика, отсутствие всеобъемлющих договоров с Москвой и Путиным и, недавний пример, санкции после отравления в Великобритании.

Но сам Трамп, очевидно, страстно хочет партнёрских отношений, грандиозной сделки, разрядки с Путиным. Как известно, он не может заставить себя сказать что-либо плохое о российском президенте. И так продолжается уже полтора года.

Ричард, вы проработали при четырёх администрациях. Вы когда-либо видели что-то подобное, чтобы президент был не в ладах со своей собственной администрацией и её внешней политикой?

РИЧАРД ХААС, Совет по международным отношениям: Такой же вопрос вы можете задать по поводу практически чего угодно, что происходит за последние полтора года. И ответ: нет. Я должен сказать, что эта администрация — как в плане политического курса, так и в политическом процессе — это отход от всех предыдущих администраций со времён Трумена. Это радикальная администрация, она в глубине своей отличается от остальных.

Единственное, что я скажу про Россию — и я знаю эту точку зрения, что во многом эта политика традиционна, что дело лишь в Трампе. Думаю, здесь не хватает одного важного момента: да, многие шаги у Трампа жёсткие: санкции, вооружение Украины и так далее.

Но в крупных вопросах, на месте Путина вы бы охотно заплатили эту цену за то, чтобы США разрушали свои отношения с НАТО, учитывая, что может выйти из торговых войн США с их союзниками. Связи ослабевают, ослабевают основы, на которых зиждилась внешняя политика Соединённых Штатов после Второй мировой войны, международные организации и тому подобное.

В этом была цель Советского Союза — создать дистанцию, развести по разным сторонам США и их ближайших союзников. Именно это во многом и произошло. Некоторые шаги, скажем так, некоторые слова песни довольно жёсткие, но сама музыка Москве не может не нравиться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.