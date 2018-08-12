Эксперт CNN: хоть отдельные слова Трампа и жёсткие, но общая музыка Москве по нраву
Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, что могло стать причиной смерти.
Звёздный форвард Криштиану Роналду, в летнее межсезонье перешедший из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», сумел отличиться забитым мячом в первом же поединке в составе новой команды.
США призывают Великобританию перейти на их сторону в вопросе иранской ядерной сделки. Об этом в авторской статье в газете The Sunday Telegraph заявил американский посол в Лондоне Вуд Джонсон.
Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление, в котором отмечается, что организация намерена отстаивать на всех уровнях сохранение действующего формата олимпийского турнира.
Актёр театра «Современник» Валентин Гафт прокомментировал в беседе с Inforeactor смерть работавшего в театре артиста Анатолия Узденского.
В сирийской деревне Сармада, расположенной возле границы с Турцией, произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее 36 человек.
Российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство работой судейской бригады, оценивавшей выступление спортсменов в упражнении на коне на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта.
Самолёт-амфибия Бе-200 вылетел из Краснодарского края в Крым для борьбы с природным пожаром в урочище Уч-Кош возле Ялты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС по Крыму Владимира Иванова.
В матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» на своём поле обыграл «Ахмат» со счётом 3:1.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к юго-западу от города Кактовик на Аляске. Об этом заявили в Геологической службе США (USGS).
В Венгрии в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего граждан Украины, пострадали 13 человек.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины на металл и алюминий, отметил, что Турция намерена принять ответные меры.
Актёр Станислав Садальский прокомментировал отказ певицы Лаймы Вайкуле посещать территорию Крыма.
Московский «Локомотив» побил антирекорд чемпионата России по футболу по результативности.
Александр Бондарь стал чемпионом Европы в прыжках с десятиметровой вышки. Серебро завоевал ещё один представитель России — Никита Шлейхер.
В Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что проезд автомобилей через украинский контрольно-пропускной пункт «Каланчак» ограничен из-за работ по обновлению базы данных таможни.
Известный спортивный журналист Василий Уткин после неожиданного поражения «Локомотива» от «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ раскритиковал наставника железнодорожников Юрия Сёмина.
Народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский умер на 67-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра.
«Витесс» Леонида Слуцкого в матче первого тура чемпионата Нидерландов разгромил «Гронинген».
В матче первого тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вест Хэму».
В результате двух авиаударов по афганскому городу Газни был ликвидирован по меньшей мере 51 террорист. Об этом информирует Министерство внутренних дел Афганистана в своём Twitter.
В английском «Манчестер Юнайтед» впервые за 140-летнюю историю клуба может появиться должность спортивного директора.
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов по ходу матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» пнул защитника соперников Силвие Бегича.
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Московской области в ближайшие часы, заявили в пресс-службе ведомства.
Четыре туриста, заблокированные на вершине Ак-Кем на Алтае, построили укрытие от непогоды, в котором они смогут дождаться спасателей.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлением от выступления экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в его дебютном матче за железнодорожников.
Российский спортсмен Кирилл Беляев занял второе место в соревнованиях по плаванию на открытой воде на дистанции 25 км, которые проходили в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.
Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом приостановил проезд автомобилей, в связи с чем на выезде из России скопилось более 50 машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Крыму.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал информацию о возможном исключении данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо был госпитализирован на Ибице из-за пневмонии.
Иранский лидер Хасан Рухани на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита отметил, что отношения двух государств развиваются в позитивном поле.
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не примет участия в матчах квалификационного турнира Кубка мира, которые сборная России проведёт в сентябре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность очередной встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное исключение данного вида спорта из программы зимних Олимпийских игр.
Российские спортсменки Надежда Бажина и Кристина Ильиных заняли третье место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по летним видам спорта.
Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На восьми станциях Московского центрального кольца из-за установившейся в городе жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
Министр иностранных дел России считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря лидерами «пятёрки» в Казахстане очень хорошим результатом.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, что в случае глобальной торговой войны в первую очередь пострадают потребители из-за роста цен на товары. Об этом сообщает Bild am Sonntag.
Итальянские клубы «Рома» и «Милан» поспорят за полузащитника московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промеса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с антироссийскими санкциями США, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химразоружения страны.
Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает профицит бюджета страны на уровне 1,5—2% ВВП.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления под нейтральным флагом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Берлине, где она завоевала золото в прыжках в высоту.
Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ответные меры России в связи с намерением США ввести новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе саммита в Казахстане заявил, что страны «каспийской пятёрки» будут развивать сотрудничество по линии спецслужб.
На вершине горы Ак-Кем четверо кемеровчан остались без снаряжения из-за непогоды, их эвакуация в настоящее время невозможна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций.