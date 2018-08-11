NZZ: успех демократов на выборах лишь усугубит их разлад с республиканцами

Дональд Трамп и расследование о «российском вмешательстве» стали настоящим «испытанием для американской демократии», пишет Neue Zürcher Zeitung. Надежды на то, что ноябрьские промежуточные выборы приведут к изменениям в США, обманчивы. Если демократы получат большинство в палате представителей и право ходатайствовать об импичменте Трампу, это станет лишь «началом нового витка борьбы» между Демократической и Республиканской партией, отмечает издание.

Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы довлеет не только над Трампом, но и над всеми США и их институтами, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш. До тех пор пока специальный прокурор Роберт Мюллер не сделал окончательные выводы, выносить вердикт слишком рано, и этого не произойдёт ещё до следующего года.

Однако промежуточные выводы уже можно сделать. Во-первых, первоначальное подозрение о том, что Россия вела «кампанию по оказанию влияния на выборы», подтвердилось, утверждает автор материала. Во-вторых, многое указывает на то, что Трамп и его советники после победы на выборах намеревались радикально поменять курс США в отношении Москвы. Сразу после смены правительства Госдеп получил задание смягчить антироссийские санкции.

Эта смена стратегии провалилась из-за отчаянного сопротивления бюрократии и конгресса, однако, возможно, она была всего лишь отложена. «Повторяющиеся попытки Трампа представить Путина как надёжного партнёра и его намёки на возможное признание аннексии Крыма говорят сами за себя», — пишет Рюш.

В-третьих, расследование показало, «какими сомнительными людьми окружил себя Трамп». Флинн, Манафорт и его адвокат Майкл Коэн «обогатились с криминальной энергией» и даже во время предвыборной кампании пытались извлечь выгоду из своего приближенного положения к Трампу. Старший сын и зять Трампа, которые были его важными советниками, проявили «безграничную наивность» и «намерение совершить уголовно наказуемое действие», пообещав предоставить Москве компромат на Хиллари Клинтон.

В-четвёртых, Трамп показал себя в «российском деле» «последним лжецом». По его словам, его телефоны прослушивались, однако это оказалось неправдой. Он также утверждает, что расследование — это дело рук «разгневанных демократов», однако изначально ответственный за него директор ФБР Коми и специальный прокурор Мюллер — республиканцы.

В-пятых, расследование о «российском вмешательстве» всё больше становится похоже на «зеркало этого странного президентства». «Трамп — это ходячее испытание для американской демократии. Чтобы обеспечить свою власть, он не колеблясь идёт против законодательства и институтов страны, которых он объявляет врагами», — подчёркивает автор.

Тот, кто надеется на то, что ноябрьские промежуточные выборы принесут «очищение», ошибается. Если демократам удастся получить большинство в палате представителей и тем самым возможность для импичмента, это станет лишь началом очередного обострения борьбы обеих партий в США, резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.