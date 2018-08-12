Libération: несмотря на громкие заявления, ЕС не будет ссориться с США из-за Ирана

Несмотря на громкие заявления Евросоюза о готовности противостоять американским санкциям в отношении Ирана, на самом деле у европейских компаний нет другого выхода, кроме подчинения навязанным Вашингтоном условиям, уверен обозреватель Libération. Пойти наперекор США в этом вопросе — значит лишиться работы на американском рынке, а этого не может позволить себе никто, поясняет автор статьи.

«День за днём Дональд Трамп демонстрирует, что в начале XXI века США остаются единственной супердержавой», пишет журналист Libération Жан Катреме. По его убеждению, «многополярный мир», в возникновение которого многие верили после «иракского и афганского фиаско», как и расцвет новых держав, таких как ЕС, Китай, Индия или Бразилия, оказался миражом. Выход США из иранской ядерной сделки и последовавшие за этим экономические санкции в отношении Тегерана только дополняют эту картину.

Хотя остальные участники иранского ядерного соглашения — ЕС, Россия и Китай — продолжают заявлять о своём намерении спасти сделку и защитить работающие в Иране европейские предприятия, «в реальности все готовятся подчиниться наложенному Трампом эмбраго», уверен журналист. Несмотря на поучения Тегерана в адрес Вашингтона, «быть отрезанным» от американского рынка не может себе позволить ни одна страна, считает автор.

США навязывают собственное право всему миру без серьёзного сопротивления: любое предприятие, нарушившее американский запрет, будет подвергнуто санкциям со стороны юстиции США. Другими словами: «никто из тех, кто ведёт дела с Ираном, не будет вести дела в США», как написал в одном из своих знаменитых твитов Дональд Трамп. Не менее прямо высказался и посол США в Германии: по его словам, немецкие предприятия должны прекратить коммерческую деятельность в Иране, потому что «так решил господин Трамп».

Таким образом, под угрозой лишиться американского рынка, то есть рынка «первой в мире экономической, финансовой и дипломатической державы», иностранные предприятия вынуждены покидать Иран. Siemens, Daimler, Airbus, Total, Renault и другие европейские компании уже начали процесс вывода своих активов из страны. То же касается и банков, которые отныне не смогут проводить операции с Ираном в долларах.

В ответ на эти незаконные с точки зрения международного права односторонние действия ЕС впервые с 1996 года восстановил в действии «Блокирующий статут» — постановление, запрещающее европейским предприятиям подчиняться американскому эмбарго. В случае если компании подвергнутся санкциям со стороны США, они получают право подать иск против американского правительства в европейский суд.

Однако у этих, на первый взгляд, «устрашающих» мер нет ни единого шанса на применение, убеждён автор статьи, поскольку это означало бы «вступление в самую настоящую войну против Соединённых Штатов».

Как напоминает журналист, «решимость» европейцев в отношении торговой войны с Трампом можно было наблюдать на примере истории с угрозами о введении пошлин на европейские товары. Если в случае с пошлинами на сталь и алюминий европейцы ещё «хорошо держались», то, как только речь зашла об угрозе введения налога на импорт автомобилей, европейский блок «взорвался». Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тут же отправился в Вашингтон, чтобы удовлетворить требования Трампа. В результате Европа включилась в обсуждение интересующих США вопросов, не получив никаких гарантий отмены обещанных пошлин, замечает обозреватель Libération. По его мнению, происходящее больше похоже на «переговоры с пистолетом у виска».

При этом, по убеждению автора, в конечном итоге капитулируют перед Соединёнными Штатами не только европейцы. Россия, напрасно призывающая международное сообщество «не допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счётов с Ираном», тоже «склонится перед Вашигтоном», уверен журналист, и свидетельство тому — анонсированный уход из Ирана российской компании «Лукойл». Что касается Китая, он также не согласится занять место европейских и российских предприятий в Иране из страха лишиться крупнейшего рынка сбыта своей продукции. «Если ЕС думал, что после избрания Дональда Трампа ему удастся стать, вместе с Китаем, новым столпом мирового порядка, ему придётся поубавить спесь», — заключает автор статьи.