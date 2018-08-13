Финский журналист: за экспортом демократии Запад забыл об уважении к чужой культуре

Несмотря на все преимущества демократии западного типа, поющие ей дифирамбы люди отнюдь не романтики и прекрасно осознают, что таким образом они продвигают свои экономические и стратегические интересы, пишет для Hufvudstadsbladet Гео Стениус. По мнению журналиста, после развала СССР сторонники западной демократии стали считать эту систему безальтернативной, что привело к тому, что её пытаются экспортировать, не считаясь с традициями и культурой других стран.

В своих мемуарах финский дипломат Макс Якобсон писал, что в середине 70-х большинство руководителей предприятий Финляндии считали, что их страна двигается к социалистической формации общества. Исследование на этот счёт провёл Финский центр по экономическим исследованиям EVA, а сам Якобсон стал его первым главой, пишет для Hufvudstadsbladet Гео Стениус.

По всей видимости, под социализмом бизнесмены подразумевали более продвинутую стадию шведской социал-демократии, а не так называемый настоящий социализм советского блока. «Но в этом контексте интересно то, насколько страх перед «социалистической» Финляндией поспособствовал успехам на рынке рабочей силы и на поприще социальной политики. Если руководители предприятий действительно боялись изменения системы, можно предположить, что они посчитали мудрым удовлетворить, по крайней мере, те требования, которые выдвигали умеренные силы из противоположного лагеря», — отмечает журналист.

Однако пятнадцать лет спустя Советский Союз и «настоящий социализм» канули в лету. Не вдаваясь в подробности этого события, можно сказать, что самым негативным последствием падения СССР было то, что распространённость представления о капитализме как о превалирующей системе приобрела угрожающие масштабы.

В то время как в 70-х Финляндия характеризовалась наличием некого диалога по поводу противостоящих друг другу систем общества, сейчас мы живём в мире, где одна система считает, что она не только одержала победу, но и что она доказала, что превосходит все другие, замечает автор.

Учитывая, что на горизонте не видно никаких альтернативных форм организации общества, эта превалирующая система пользуется свободой во всех направлениях. «Часто она не показывает никакого уважения к иным культурам, ценностям и традициям. Достижениям нашей западной демократии в области равноправия, социальной политики и в плане уважения к законам и праву можно только позавидовать. Но демократию нельзя легкомысленно экспортировать, и, — если это возможно, — ей следует проявить уважение к различному менталитету, основам, традициям и культуре», — подчёркивает Стениус.

В этой ситуации есть также и другой, не сразу очевидный аспект. Все те, кто поют дифирамбы капитализму и демократии отнюдь не голубоглазые романтики без малейшего понятия о закономерностях в политике великих держав. «Опора на какую-либо форму морального императива в вопросе о демократии и правах человека просто выгодна в плане удержания или укрепления своих как стратегических, так и экономических позиций в мире», — объясняет Стениус.

Например, когда президент Трамп требует от остальных членов НАТО повышения расходов на оборону, можно задать простой вопрос: зачем? «Никто всерьёз не верит в то, что Россия намеревается завоевать Прибалтику или в то, что НАТО может напасть на Россию», — уверен автор.

Однако таким образом поддерживается чувство небезопасности, и эта небезопасность идёт на пользу среди прочего интересам так называемого военно-промышленного комплекса. «Так что возможно старая, 70-х годов, популярная марксистская терминология вполне подходит и для этого контекста», — подводит итог Гео Стениус.