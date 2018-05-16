Fox News удивлён: идеи Маркса живы и вдохновляют молодых американцев

Радикальные коммунистические идеи всё больше распространяются среди американской молодёжи, негодует Fox News, и главная из них — о революции и разрыве с традиционными ценностями. Автор статьи настаивает: холодная война возвращается, и полем боя теперь выступают умы и сердца студентов на Западе.

«Если вы считаете, что Америка выиграла в холодной войне, то взгляните на новую статью в Teen Vogue под названием «Кто такой Карл Маркс: встречайте учёного-антикапиталиста», — пишет Fox News. Авторы статьи в глянцевом журнале для подростков отмечают, что Маркс вдохновлял художницу Фриду Кало, правозащитников и писателей, но там нет ни слова о том, что и «диктаторы» Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Пол Пот тоже черпали вдохновение в Марксе, сетует журналист Fox News.

В качестве вывода авторы статьи предлагают подросткам использовать идеи Маркса для понимания того, как складывался социально-политический климат в США, из-за чего журналист Fox News и вовсе называет эту заметку в журнале для девочек-подростков «гротескной коммунистической пропагандой».

По его словам, с развалом Советского Союза «борьба между свободой и коммунизмом» перешла на новое поприще — в американские колледжи, институты и в СМИ. И теперь идеи Карла Маркса продвигают не Россия или Китай, а радикально настроенные студенты, профессура и их союзники в масс-медиа. «В кампусах колледжей и даже в университетах мы наблюдаем сегодня создание протототалитарного государства», — пишет Fox News.

К таким радикальным движениям левого толка автор статьи причисляет и «Чёрных пантер», и движение Occupy Wall Street, и «антифа», и «Жизнь темнокожих имеет значение». По его словам, у всех них одинаковая цель — уничтожить существующий порядок и навязать самый радикальный разрыв в традиционных отношениях.

Как показало недавнее исследование, сегодня Маркс стал наиболее изучаемым экономистом в американских колледжах, но, по мнению журналиста Fox News, дело вовсе не в его экономической теории и не в предсказании, что коммунизм заменит капитализм. «Спустя 130 лет после смерти Маркса капитализм по-прежнему здесь и процветает. Северная Корея осталась последним форпостом коммунизма — если не считать университетские круги на Западе».

А привлекало Ленина и привлекает нынешних студентов в работах Маркса идея о революции и судном дне для капиталистической буржуазии. Поэтому теперь любого, кто попробует восхвалять капитализм и буржуазные ценности, тут же называют расистом и сторонником превосходства белой расы. В итоге журналист Fox News призывает ввязаться в новую холодную войну и снова отвоевать сердца и умы молодых американцев у коммунизма.