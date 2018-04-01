Американский профессор: с русскими мы никогда не поладим, потому что они — русские

«Проблема не столько в том, что они коммунисты, а в том, что они русские», — заявил в эфире CNN профессор Уолтер Рассел Мид, рассуждая об отношениях между Москвой и Вашингтоном. По мнению профессора, проблемы в отношениях между Россией и США имеют структурный, неизбежный характер и их невозможно исправить какими-либо дипломатическими уловками.

Как вы думаете, Уолтер, в отношениях с Россией это новая норма? Я имею в виду, то, что отметил Ричард: сейчас можно сказать, что в определённые моменты холодной войны у нас отношения были получше. И, судя по всему, у администрации Трампа связаны руки: она не может устанавливать дружественные отношения, потому что это будет выглядеть подозрительно, но она не хочет быть слишком жёсткой. Так что, похоже, у США нет никакого политического курса по отношению к России, а есть лишь серия рефлексов, в данном случае копирование действий Великобритании.

УОЛТЕР РАССЕЛ МИД, профессор по международной политике и гуманитарным предметам колледжа Барта: Важно понимать, что, с российской точки зрения, наша политика носит выраженный антироссийский характер, в том смысле, что, добывая сланцевую нефть, мы уничтожаем один из элементов власти Путина. Мы уменьшаем цену на энергоносители, наращиваем военный потенциал и модернизируем ядерный арсенал. Всё это ослабляет позиции России таким образом, что она не может предпринять каких-то контрмер.

Вдобавок к санкциям и недостатку финансов?

УОЛТЕР РАССЕЛ МИД: Именно. Поэтому мысль о том, что мы можем натянуть улыбку и добиться отличных отношений, как мне кажется, ошибочна. Мне кажется, что Трамп — как и его предшественники Обама и Буш — думает: «Ладно, я смогу каким-то магическим способом улучшить отношения. Я не такой, как мой глупый предшественник, у которого была ужасная политика по отношению к России». Но перезагрузка не сработала, безмятежный взгляд Буша — тоже.

Много лет назад Кеннан*, по сути, сказал, что проблемы в американо-российских отношениях имеют структурный характер. Что интересно, в конце холодной войны все говорили: «Ох, Кеннан, да ты просто гений!» И потом все забыли о его словах: «Проблема не столько в том, что они коммунисты, а в том, что они русские». Ага, сейчас они не коммунисты, и отношения просто прекрасны!

Вы правы, ещё со времён Клинтона решения были психологическими: «У меня будут хорошие отношения с моим собеседником, а что до структурных проблем…»

УОЛТЕР РАССЕЛ МИД: Именно об этом нас предупреждал Кеннан, это никогда не сработает. Это невероятно. Меня это как писателя крайне удручает: наиболее влиятельное эссе** в истории внешней политики США, по сути, не имеет никакого влияния! (смеётся)

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2018 года.

* Джордж Кеннан — посол США в СССР, известен как «архитектор холодной войны» (прим. ИноТВ).

** Вероятно, имеется в виду «Длинная телеграмма» Кеннана, в которой тот обосновывает невозможность сотрудничества с СССР (прим. ИноТВ).