Daily Telegraph Оригинал

DT: антироссийские санкции Трампа оказались красноречивее европейской критики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Попытки Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой вызывают резкую критику в Великобритании. Вместе с тем новыми антироссийскими санкции США куда жёстче обошлись с Россией, чем кто-либо в Европе, пишет Джулиет Самуэль в статье для The Daily Telegraph. При этом журналистка отмечает, что «бесхарактерность» в отношениях с Россией представляется Европе более безопасным курсом.
DT: антироссийские санкции Трампа оказались красноречивее европейской критики
Reuters

Очевидно, если речь идёт о непопулярных президентах США, то из расхожего убеждения «действия говорят громче слов» есть исключения, пишет обозреватель Джулиет Самуэль в статье для The Daily Telegraph.

Самуэль предполагает, что, возможно, именно поэтому в Великобритании вызвала возмущение похвала президента США Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина. Но при этом никто не обратил особого внимания на решение США ввести против России санкции.

Тем не менее автор статьи подчёркивает, что данное решение стало первой попыткой мировых держав навязать России конкретные и серьёзные последствия за её действия. Так, новые санкции могут затронуть до половины всего американского экспорта в Россию.

Кроме того, было объявлено, что следующий этап введения подобных ограничительных мер, если Россия не выполнит ряд поставленных перед ней условий, может начаться уже через три месяца. 

При этом Самуэль предлагает сравнить это с действиями европейских союзников Великобритании. Так, всего через несколько дней после согласия на высылку российских дипломатов из Берлина, канцлер Германии Ангела Меркель одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2». 

«Слова дёшевы, а российский газ, решила она, — ещё дешевле», — комментирует журналистка действия Меркель.

Не исключено, отмечает автор, что сам Трамп — не большой поклонник новых санкций. Тем не менее «правительство США предприняло более решительные действия, чем Великобритания, чтобы наказать Россию за использование химического оружия на нашей земле».

В конечном итоге, по мнению Самуэль, это лишь доказывает влияние исторических событий и географического положения на международную политику. Так, географическое положение и отсутствие зависимости от российских энергоресурсов позволяют США «провоцировать» Россию. В свою очередь, более безопасным курсом Европе представляется «бесхарактерность» в отношениях с Россией, пишет Самуэль в статье для The Daily Telegraph.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
теги
Великобритания Германия Дональд Трамп отравление Россия санкции США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров