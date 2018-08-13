DT: антироссийские санкции Трампа оказались красноречивее европейской критики

02:49 Источник сообщил о пострадавших при жёсткой посадке вертолёта с альпинистами в Таджикистане В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 с альпинистами на борту в горах Таджикистана могут быть пострадавшие, спасательные экипажи будут направлены на место после рассвета, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в штабе по ликвидации ЧС.

02:33 СМИ: Поставки российских поездов в Сирию могут начаться в 2019 году Россия может начать поставки железнодорожной техники в Сирию в 2019 году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на корпорацию «Уралвагонзавод».

02:18 Южная Корея и КНДР обсудят реализацию Пханмунджомской декларации Представители Южной и Северной Корей намерены обсудить осуществление Пханмунджомской декларации, а также дальнейшие встречи на высшем уровне, заявил южнокорейский министр объединения Чо Мён Гён.

02:02 В посольстве прокомментировали высказывания о «причастности России» к событиям в Шарлотсвилле В посольстве России в США прокомментировали высказывания американских политиков относительно подозрений в адрес Москвы в причастности к столкновениям на расово-социальной почве в Шарлотсвилле, которые произошли в прошлом году.

01:47 Бывший адвокат Трампа опроверг информацию, что президент прожевал и проглотил важный документ Бывший адвокат президента США Майкл Коэн опроверг информацию о том, что Дональд Трамп однажды прожевал и проглотил, предположительно, секретный документ после встречи с юристом.

01:32 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи Кактовика на Аляске Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи города Кактовик на Аляске, сообщили в Геологической службе США (USGS).

01:16 Для служащих ВМФ России разработали новые образцы парадной формы Служащие Военно-морского флота России получат новую парадную форму, которая будет схожа с формой конца XIX века, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова.

01:01 Адвокат Трампа назвал дату завершения расследования Мюллера в отношении президента Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершит расследование в отношении американского лидера Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве» 1 сентября.

00:46 В Германии в ДТП с экскурсионным трактором пострадали 27 человек В Германии в федеральной земле Гессен перевернулся экскурсионный трактор с прицепом для пассажиров, в результате произошедшего пострадали 27 человек.

00:30 Глава NASA: США работают над тем, чтобы не зависеть от российских двигателей РД-180 США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от российских двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas 5 для полётов американских астронавтов в космос.

00:14 В Киеве неизвестные ограбили ломбард и застрелили охранника В Киеве произошло вооружённое ограбление ломбарда, в результате нападения от огнестрельного ранения погиб охранник. Об этом информирует полиция Киева в своём Facebook.

23:59 В Алеппо вновь заработало около 1,3 тысячи предприятий В сирийском Алеппо после освобождения территории от боевиков около 1,3 тыс. предприятий возобновило производство. Об этом сообщает SANA.

23:56 ПСЖ одержал разгромную победу над «Каном» в первом туре чемпионата Франции по футболу В матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Кан» со счётом 3:0.

23:49 Румынская теннисистка Халеп выиграла престижный турнир в Монреале Румынская спортсменка Симона Халеп стала победительницей престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале.

23:48 Глава NASA заявил о намерении встретиться с Рогозиным Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью C-SPAN заявил, что намерен встретиться с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

23:40 Шляхтин прокомментировал заявление главы ЕАА о желании провести чемпионат Европы в России Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал заявление главы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансена о желании провести чемпионат Европы в России.

23:37 СМИ: Число жертв взрыва на складе с оружием в Сирии возросло до 50 Число погибших в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в сирийской провинции Идлиб возросло до 50. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

23:33 Членам сборной России вручили трофей за победу на объединённом ЧЕ по летним видам спорта На центральной площади британского Глазго состоялась церемония награждения сборной России, выигравшей командный зачёт объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта.

23:22 «Бавария» разгромила «Айнтрахт» и завоевала Суперкубок Германии по футболу В матче за Суперкубок Германии по футболу, который проходил во Франкфурте, «Бавария» разгромила «Айнтрахт» со счётом 5:0 и стала обладателем трофея.

23:18 В Петербурге задержали вандалов после попытки осквернить памятник «Медный всадник» В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые пытались осуществить акт вандализма по отношению к памятнику Петру I «Медный всадник».

23:05 Источник: в Курганской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека В Курганской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

23:05 Сборная России выиграла командный зачёт объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта Сборная России стала первой в командном зачёте объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходил в британском Глазго и немецком Берлине.

22:54 Тренер сборной России: в лице Моргунова мы имеем легкоатлета высочайшего класса Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике в группе прыжков Антон Назаров прокомментировал выступление Тимура Моргунова на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине, где отечественный спортсмен завоевал серебряную медаль в секторе прыжков с шестом, установив личный рекорд — 6,00 метра.

22:49 Мультипликатор Гарри Бардин обратился за медицинской помощью в Выборге Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин во время фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге почувствовал недомогание и обратился к врачам.

22:46 СМИ: Экс-чемпион «Формулы-1» Райкконен подпишет новый контракт с «Феррари» Финский гонщик Кими Райкконен подпишет новый контракт с итальянской командой «Формулы-1» «Феррари», который будет рассчитан на два сезона.

22:35 Пригожин и Запашный прокомментировали слова Вайкуле о Крыме Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал НСН слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что отказывается посещать Крым.

22:32 Российский легкоатлет Моргунов стал серебряным призёром ЧЕ в прыжках с шестом Российский легкоатлет Тимур Моргунов, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), стал серебряным призёром объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта в прыжках с шестом.

22:27 Гвардиола пошутил, что иногда ему хочется убить игрока «Манчестер Сити» Менди Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал полузащитника команды Бенжамена Менди, отдавшего две голевые передачи в поединке первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом», снизить активность в социальных сетях.

22:23 В горах Таджикистана произошла жёсткая посадка вертолёта с альпинистами Вертолёт Ми-8 с альпинистами на борту совершил жёсткую посадку в горах Таджикистана, о пострадавших не сообщается. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра комитета по ЧС и ГО при правительстве республики Умеду Юсуфи.

22:10 Военные в Сирии сбили запущенные в сторону авиабазы Хмеймим беспилотники Военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые были запущены боевиками в направлении авиабазы Хмеймим.

22:05 Бывший ведущий «Взгляда» назвал причину убийства Листьева Один из ведущих программы «Взгляд» Дмитрий Захаров рассказал, кто и почему, по его мнению, мог стоять за убийством генерального директора ОРТ Владислава Листьева.

21:57 В ЕАА выразили желание провести чемпионат Европы по лёгкой атлетике в России Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен заявил, что возглавляемая им организация готова рассмотреть возможность проведения чемпионата Европы по лёгкой атлетике в России после того, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в правах.

21:57 СМИ: В Афганистане при атаке талибов на базу погибли 17 военных В Афганистане в результате нападения боевиков террористической организации «Талибан»* на военную базу в провинции Фарьяб погибли по меньшей мере 17 солдат.

21:41 Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо будет выписан из больницы в понедельник Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо, попавший в больницу на испанском острове Ибица, будет выписан в ближайший понедельник, 13 августа.

21:41 Эрдоган призвал США «вернуться в правовое русло» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты не выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях.

21:29 Сломавший ногу на Олимпиаде-2018 сноубордист Олюнин не выступит в следующем сезоне Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, перенёс ещё одну операцию и не сможет принимать участие в официальных соревнованиях ближайшего зимнего сезона.

21:23 В Петербурге разыскивают неизвестных из-за попытки осквернить памятник «Медный всадник» Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге сообщил, что группа неизвестных молодых людей пыталась осквернить памятник Петру I «Медный всадник».

21:08 В Смоленской области открыли памятник погибшему в Аргунском ущелье экипажу вертолёта В Смоленской области открыли памятник военным лётчикам — майору Андрею Совгиренко и капитану Александру Иванову, которые погибли во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье в 1999 году.

21:04 Завоевавший три золотые медали ЧЕ гимнаст Далалоян заявил, что не чувствует себя героем Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал своё выступление на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта в британском Глазго, где ему удалось завоевать четыре медали — три золотые и одну серебряную.

20:57 Игрок «Оренбурга» рассказал, за счёт чего команде удалось победить «Локомотив» в третьем туре РПЛ Полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев, ставший автором голевой передачи в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», рассказал, благодаря чему новичку элитного дивизиона удалось одержать победу над действующим чемпионом страны.

20:55 В Канаде при крушении самолёта после авиашоу пострадали пять человек В Канаде в городе Абботсфорд потерпел крушение участвовавший в авиашоу самолёт 1930-х годов выпуска, пострадали пять человек. Об этом информирует пресс-служба авиашоу.

20:41 Сборная России стала первой в командном зачёте ЧЕ по спортивной гимнастике Сборная России выиграла командный зачёт чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в британском Глазго в рамках объединённого континентального первенства по летним видам спорта.

20:38 Советник президента США опровергла заявления о проявлениях расизма со стороны Трампа Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй прокомментировала в эфире телеканала ABC заявления о том, что американский лидер якобы позволял себе расистские высказывания.

20:24 Шарапова подтвердила, что состоит в отношениях с английским бизнесменом Известная российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что состоит в отношениях с английским бизнесменом Александром Гилксом, одним из основателей и президентом аукционного дома Paddle8.

20:23 В Подмосковье в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека В Московской области на трассе А108 маршрутное такси врезалось в столб, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

20:09 Украинский пункт пропуска на границе с Крымом возобновил работу в штатном режиме Украинский контрольно-пропускной пункт «Каланчак», расположенный на границе с Крымом, возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своём Facebook информирует Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

19:59 Мяч Стерлинга помог «Манчестер Сити» обыграть «Арсенал» в матче первого тура АПЛ В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) действующий победитель турнира «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» со счётом 2:0.

19:55 Природный пожар в районе Ялты локализован Природный пожар в ущелье Уч-Кош в районе Ялты в Крыму локализован на площади около 26 га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника начальника ГУ МЧС России по Крыму Владимира Иванова.

19:50 Рогозин и директор NASA планируют встретиться в октябре на Байконуре Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн планируют провести первую встречу в октябре 2018 года на космодроме Байконур.