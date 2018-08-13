Сенатор Грэм: чтобы наладить отношения с США, Россия должна вести себя лучше

По мнению американского сенатора Линдси Грэма, в ухудшении отношений между Россией и США виновата Москва, и пока она не изменит свою политику, разрядки можно не ждать. Как заявил политик в эфире Fox News, он рад, что администрация Трампа ответила санкциями на отравление Скрипалей, к которому, по его словам, причастна Россия.

Когда президент Трамп отправлялся в Хельсинки, он говорил обо всех встречах, которые ему предстояли. И тогда он заявил, что встреча с Путиным, возможно, станет самой лёгкой из всех, что он хотел найти с российским лидером что-то общее. Теперь же мы видим, что после отравления в Великобритании введены санкции. И Медведев заявил, что на данный момент видит в этом экономическую войну. Справедливо ли будет сказать, что президент теперь отодвинул цель найти что-то общее с Россией на задний план?



ЛИНДСИ ГРЭМ, член комитета сената по вооружённым силам: Мне кажется, что отношения в основном определялись сейчас поведением России. Я не возражаю против того, чтобы наладить с Россией более тесные отношения, но ей нужно лучше поработать, чтобы достичь этой цели.



Что она сделала: она напрямую причастна к убийству* британского гражданина — яд, который использовали в Великобритании для того, чтобы убить бывшего советского гражданина, ставшего шпионом, прибыл из России. Она осуществляет вмешательство в выборы 2018 года, я на сто процентов уверен, что она продолжает вмешиваться в наши выборы, она хочет помешать выборам 2018 года.



Так что я предложил ввести жёсткие санкции. Я хочу похвалить администрацию за то, что она ответила России на то, что она сделала в Великобритании. Так что хороших отношений с Путиным у нас не будет, пока он ведёт себя подобным образом. И я рад, что президент дал отпор.



*Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.