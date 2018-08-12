CBC: Трамп заражает весь мир «агрессивной» привычкой вводить санкции

Президент США Дональд Трамп подаёт пример лидерам других стран своей «агрессивной» привычкой вводить санкции, что может превратиться в опасную геополитическую тенденцию, пишет CBC. Помимо недавних пошлин против Канады, Мексики и стран Европы, администрация Трампа ввела санкции в отношении по крайней мере 11 государств, подтолкнув Саудовскую Аравию к использованию аналогичных мер против Канады в ответ на «обычную критику».

Президент США Дональд Трамп подаёт пример лидерам других стран своей «агрессивной» привычкой вводить санкции, что может превратиться в опасную геополитическую тенденцию, сообщает на своём сайте CBC.



Об этом телеканалу рассказали юристы по вопросам международной торговли и бывшие дипломаты, которые отметили резкий рост использования санкций в качестве ответной меры на какие-либо нежелательные действия или высказывания иностранных правительств.



Так, в эту пятницу Трамп объявил о повышении в два раза пошлин на сталь и алюминий из Турции в ответ на арест и содержание под стражей американского пастора Эндрю Брансона.



Подобное применение санкций бывшему чиновнику Госдепа США Бретту Бруену представляется «беспрецедентным». По его словам, вопрос с задержанием в Турции американского гражданина «без сомнения должен быть поднят двумя лидерами», однако лишь в рамках обычных дипломатических переговоров.



«Возьмём обратную ситуацию. Что происходит, когда мы задерживаем гражданина Турции или Китая, на законных, по нашему мнению, основаниях, и они видят агрессивные действия со стороны США? Мы на Диком Западе дипломатии. Сначала стреляем, а потом договариваемся о мировом порядке. Такой прецедент опасен», — отметил Бруен.



И хотя применение подобных мер по политическим мотивам для США тактика далеко не новая, именно Трамп подал пример превращения экономических санкций в оружие, полагает эксперт по торговле в Институте международной экономики Петерсона Гэри Хафбауэр.



По его словам, в эпоху Трампа санкции кажутся совершенно необходимой мерой, хотя и демонстрируют «возвращение к закону джунглей». Помимо недавних пошлин против Канады, Мексики и стран Европы, администрация Трампа ввела санкции в отношении по крайней мере 11 государств: Ирана, Турции, России, Китая, Северной Кореи, Пакистана, Сирии, Венесуэлы, Кубы, Ливии и Колумбии.



По мнению американского юриста Гэри Хорлика, Трамп «сделал нормальной» идею использования санкций. В качестве примера он приводит продолжающуюся вражду между Саудовской Аравией и Канадой, вызванную «обычной критикой» со стороны министра иностранных дел последней в отношении положения в области прав человека в королевстве. В ответ на эту критику Саудовская Аравия сделала то, о чём бы даже не подумала бы ещё десять лет назад — ввела санкции.



При этом эксперты подчёркивают, что в ряде случаев введение санкций представляется весьма объяснимым и обоснованным шагом. Например, введение ответных санкций в адрес США или санкции за нарушение международных законов, таких как использование химического или биологического оружия.



Тем не менее, Бруен подчеркивает, что в случае с тюремным заключением Брансона, «стратегические интересы могут быть важнее вопроса задержания одного или нескольких американцев». Так, Турция — партнёр США по НАТО и расположена в стратегически важном для американцев регионе.



«Если ожидать, что каждый раз, когда американца — справедливо или несправедливо — будут задерживать за границей, США придётся вводить санкции, чтобы освободить его, санкции будут действовать против целого ряда стран», — приводит CBC слова Бруена.