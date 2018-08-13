Neue Zürcher Zeitung: от двуличия Вашингтона не застрахован ни друг, ни враг

Политика в отношении России — самый яркий пример двуличия Вашингтона, пишет Neu Zürcher Zeitung. Но США обращаются так и с остальными странами, причём в их число входят и дружественные американцам государства. В Америке сформировалась модель, при которой глава Белого дома говорит одно, а его министры делают другое. И это очень сильно путает дипломатов по всему миру, отмечает автор статьи Андреас Рюш.

С первого взгляда может показаться, что введение новых антироссийских санкций со стороны США — это ещё один «странный мозаичный камень в расплывчатой картине американской политики», пишет Neu Zürcher Zeitung. «Разве президент Трамп ещё буквально в июле не подчёркивал, что у него сложились прекрасные отношения с главой Кремля Путиным?» — задаётся вопросом автор статьи Андреас Рюш. К тому же глава Белого дома ни разу не критиковал Москву за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, но именно эта химатака послужила причиной принятия новых штрафных мер, напоминает швейцарский журналист.



Впрочем, удивляться этому не стоит, советует издание. «Решение по санкциям лишь подтверждает модель, которая в эпоху Трампа стала обыденностью: президент говорит одно, а бюрократы и конгресс делают другое». Это несоответствие ярче всего проявляется в политике США в отношении России, но не только в ней. В конце июля американский президент предложил своему иранскому коллеге Хасану Рухани переговоры без предварительных условий. Но не прошло и нескольких часов, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча состоится только при соблюдении строгих условий. В такой же странной форме Трамп похвастал результатами саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заверив Запад, что ядерная угроза со стороны Пхеньяна устранена. Однако позже выяснилось, что даже в администрации президента никто не питает иллюзий по поводу того, что Северная Корея просто так откажется от своей ядерной бомбы.



«От двуличия американских властей не застрахован ни друг, ни враг», — продолжает Рюш. Такой подход ставит дипломатов по всему миру перед непростым вопросом: «На что нужно ориентироваться — на слова президента или его министров, которые зачастую придерживаются более умеренной позиции?». Американские политики дали понять Европе, что «фонтанированиям» Трампа не стоит придавать большого значения. В связи с этим последние полтора года правительство Меркель старательно игнорировало критику Белого дома в адрес Германии. Но у этой тактики есть свои слабости, ведь всё-таки Трампа обладает необходимыми полномочиями, чтобы «превратить каприз в официальную политику». Примером тому служит обостряющаяся торговая война с Китаем. По-видимому, более трезво мыслящим людям в окружении президента не всегда удаётся отстоять свою позицию, заключает автор статьи.