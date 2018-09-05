Эксперт: Швеция и Финляндия должны быть в НАТО — ради спасения либерального миропорядка

Сейчас, по мнению сотрудника Национального университета обороны в США Майкла Миклачича, настало время, когда Финляндия и Швеция должны принять решение о вступлении в НАТО. Это усилит и их, и Европу в целом, а также обезопасит «либеральный миропорядок» от его «нелиберальных противников». Ну и ещё расширение НАТО «отправит президенту Путину недвусмысленное послание» о том, что «российская агрессия» приводит к серьёзным последствиям, считает эксперт.

На протяжении всего периода холодной войны Финляндия и Швеция придерживались нейтралитета. Хотя обе страны «тесно связаны с западным либеральным миропорядком», ни одна из них не присоединилась к НАТО. Время для неприсоединения прошло: сегодня в мире уже другие стратегические расчёты, и обе страны раздумывают над тем, как обеспечить свою безопасность. Часто предполагают, что эти две страны будут решать вопрос о вступлении в НАТО вместе, но «сейчас, возможно, настало время, когда Финляндия и Швеция должны принимать решение поодиночке», утверждает сотрудник Национального университета обороны в США Майкл Миклачич.

По словам эксперта, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может поспособствовать усилению оборонных способностей двух стран, укреплению европейской коллективной безопасности и улучшению перспектив либерального мирового порядка в борьбе против «множества безжалостных нелиберальных противников».

Конечно, Финляндия и Швеция и так являются важными партнёрами НАТО. Обе страны участвовали в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане, а у Швеции даже был свой миротворческий контингент в Мазари-Шарифе. И Финляндия, и Швеция по-прежнему участвуют в операции «Решительная поддержка», являются членами мировой коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, а также регулярно присоединяются к военным учениям НАТО. Тем не менее ни одна из них не может воспользоваться выгодами коллективной безопасности, которая обеспечивается в соответствии с пятой статьёй. Членство в НАТО в случае необходимости обеспечит им поддержку 30 стран, что значительно улучшит их индивидуальную безопасность, пишет Миклачич.

В условиях агрессии России на Украине и в Грузии, а также её провокационных военных учений и действий вдоль границ Прибалтики, Норвегии и Польши НАТО становится актуальным как никогда. Как и многие нынешние союзники по НАТО, Швеция и Финляндия должны укреплять свою оборону. Обе страны тратят менее 1,5% своего национального бюджета на оборону, но к 2024 году они вполне могут начать тратить 2%.

Западный либеральный порядок, основанный на демократическом управлении, политической и экономической свободах и верховенстве закона, находится под угрозой, считает эксперт. «Незаконный захват» Крыма Россией, «гибридная агрессия» на востоке Украины, оккупация Южной Осетии и Абхазии и вмешательство в западную политику «уничтожили мечту о целой, свободной и мирной Европе» — по крайней мере в обозримом будущем.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО «отправит президенту Путину недвусмысленное послание» о том, что российская агрессия приводит к серьёзным последствиям. Как отмечает сотрудник Национального университета обороны в США Майкл Миклачич, присоединившись к НАТО, Финляндия и Швеция «продемонстрировали бы устойчивость и приспособляемость» либерального мирового порядка и то, что «непослушание России» будет иметь прямо противоположный эффект — усиление этого порядка.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.