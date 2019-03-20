Депутат бундестага: посол США ведёт себя как комиссар страны-оккупанта

Американский посол Ричард Гренелл должен быть выслан из Германии за неоднократное вмешательство во внутренние дела страны, пишет Deutsche Welle, ссылаясь на слова депутата бундестага Вольфганга Кубицки. Издание напоминает, что недавно Гренелл раскритиковал ФРГ за недостаточно большой военный бюджет, а до этого требовал от Берлина остановки проекта «Северный поток — 2».
Посол США в Германии Ричард Гренелл ведёт себя словно «верховный комиссар страны-оккупанта», пишет Deutsche Welle со ссылкой на слова депутата немецкой партии свободных демократов Вольфганга Кубицки.
По мнению Кубицки, неоднократные посягательства Гренелла на немецкий суверенитет должны побудить министра иностранных дел Хайко Мааса к тому, чтобы объявить американского посла персоной нон-грата.
Издание напоминает, что в минувший вторник Гренелл раскритиковал военный бюджет ФРГ, назвав предусмотренные затраты «недостаточными». Ранее глава американской дипмиссии требовал от Германии остановить постройку газопровода «Северный поток — 2» и угрожал участвующим в проекте фирмам санкциями.
«Господин Гренелл полностью провалился как дипломат», — приводит Deutsche Welle высказывание первого секретаря партии социал-демократов Карстена Шнайдера. Кроме того, Шнайдер заявил, что своими «неуклюжими провокациями» Гренелл наносит вред трансатлантическим отношениям.
Что касается партии Ангелы Меркель, то депутат от ХДС Михаэль Гроссе-Брёмер призвал Гренелла к сдержанности, отметив, что американскому послу необязательно каждую неделю высказывать своё мнение по какому-либо поводу. Политик также добавил, что Германия привержена своим обязательствам по международным операциям и выполняет большинство из них.
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