Handelsblatt: западные дипломаты «одичали» из-за наглого Трампа

На международной арене происходят опасные изменения, пишет Handelsblatt. Западные дипломаты всё чаще отступают от традиций цивилизованного общения друг с другом и прибегают к силовому давлению, причём даже на союзников. И до такой степени «одичания» их довёл своим поведением глава Белого дома Дональд Трамп, убеждён автор статьи Йенс Мюнхрат.

«Ужесточение риторики, наглая ложь, безжалостная политика» — международная дипломатия переживает опасные перемены, от которых в конце концов пострадают все, пишет Handelsblatt. Одним из примеров этих изменений служит ситуация с немецким послом в Венесуэле. Его «буквально выгнали со двора» за вмешательство во внутренние дела страны. Произошедшее заставляет задуматься, а не поспешил ли Берлин с признанием самопровозглашённого «президента» Хуана Гуаидо, отмечает автор статьи Йенс Мюнхрат.

Хотя действующий глава государства Николас Мадуро и правит страной как «диктатор», именно жёсткие действия США, ЕС и в том числе Германии позволили ему выставить себя «жертвой империализма, янки и их вассалов в Европе, которых интересует только венесуэльская нефть». Выдворение немецкого посла свидетельствует о «падении нравов» в международной дипломатии. При этом то же самое происходит в европейских государствах, которые утверждают, что занимаются урегулированием конфликтов интересов и разногласий только за столом переговоров и в цивилизованной манере.

Так, Франция недавно отозвала своего посла, причём не из Анкары, Москвы или Уагадуги, а из Рима, приводит пример автор. К такому решению французского президента Эммануэля Макрона подтолкнул конфликт с вице-премьером правительства Италии Маттео Сальвини, который назвал его «ужасным» политиком, недостойным своего поста.

После того как в Ванкувере по инициативе США задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, китайские власти взяли под арест двух канадцев: бывшего дипломата и бизнесмена. «Совпадение? В уголовном кодексе для такого случая есть подходящий термин: захват заложников. Но в эпоху Дональда Трампа такие действия даже на Западе называют просто «реальной политикой». Складывается впечатление, что эти люди стали своего рода «залогом» в торговом конфликте двух стран или, возможно, даже в «борьбе двух гигантов за мировое господство».

Такой циничный подход в политике возник не сегодня, продолжает издание. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин уже давно «достигли совершенства в умении использовать судьбы людей в своих геополитических интересах». За американскими спецслужбами также тянется «длинный список грехов». Однако новым стало то, как открыто применяются такие спорные методы, в том числе и на Западе. К примеру, от Китая требуют равноправного отношения к иностранным инвесторам, а от Северной Кореи и Ирана — закрытия ядерных программ. При этом, игнорируя все дипломатические традиции, посол США угрожает тем немецким компаниям, которые будут сотрудничать с Тегераном.

«Он (посол США. — ИноТВ) ведёт себя в Берлине, как наместник Трампа, имитируя его стиль, который мало общего имеет с дипломатией, а больше — с наглостью. Но всё же главная проблема — это сам глава Белого дома, — объясняет Мюнхрат. — С помощью грубой силы Трамп уничтожает базовое доверие к той хрупкой системе, которая определяла политические процессы со времён окончания Второй мировой войны».

Это касается и сложной сети торговых отношений, а также тонкого искусства дипломатии, отмечает журналист. Почти каждый день глава Белого дома издевается над ценностями западного сообщества. И когда так поступает сам президент США, по всему миру начинают рушиться психологические барьеры. Повсюду — и справа, и слева — стали появляться такие «хулиганы», в том числе и по другую сторону Атлантического океана. «Общественный дискурс становится всё более диким как внутри стран, так и между ними», — констатирует автор.

Это говорит об уязвимости демократов и мультиполярного мира с его институтами, договорами и верой в то, что в конце концов сотрудничество и баланс интересов принесут выгоду всем. «Этот мир нельзя принимать как данность — настало время за него бороться», — подытоживает Мюнхрат.