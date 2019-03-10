Экс-дипломат США: «абсолютный циник» Путин стремится сеять хаос на Западе

Вряд ли Владимир Путин рассчитывал, что с приходом к власти Трампа с России снимут санкции, так что его устоит и тот вариант, при котором в американской политической системе воцарится хаос, заявил в интервью The Atlantic бывший посол США в России Уильям Бёрнс. Он также отметил в российском лидере умение извлекать выгоду из малейших слабостей своего противника и трезвый взгляд на собственные недостатки.

Барак Обама был неправ, когда называл Россию «лишь региональной силой» — даже если она теряет мощь, она всё равно обладает большим и часто негативным влиянием на мировое пространство, заявил в интервью The Atlantic видный американский дипломат, служивший послом в России, Уильям Бёрнс. Так что, по его словам, нельзя её роль недооценивать, как нельзя и переоценивать.

По словам Бёрнса, пытаясь «вмешаться» в американские выборы 2016 года Россия старалась посеять хаос в политической системе США, и это было несложно, учитывая проблемы Америки и мастерство Путина как знатока дзюдо, который умеет использовать рычаги против более сильного соперника. Кроме того, он любит вскрывать «лицемерие» демократической системы. Наконец, и сам Путин, наверняка, был удивлён, что выиграл Трамп, но всё же он выступал в его поддержку — лишь бы против Хиллари.

Теперь же, спустя два года после тех выборов, нельзя сказать однозначно, рад ли Путин такому исходу событий, отмечает эксперт. С одной стороны, во внешней политике установился хаос, а он служит интересам России, утверждает дипломат. Так, союзники США смотрят в сторону их врагов, в частности Китая, а основанный Штатами миропорядок начинается рушиться. Всё это даёт Путину больше возможностей.

Но с другой стороны, по его мнению, Путин — «абсолютный циник», и он понимает, что между Трампом и даже его администрацией большая пропасть. Так что если на снятие санкций он не рассчитывал, что утешительным призом для него стало бы воцарение хаоса в американской политической системе.

Однако при этом у Путина на руках довольно слабые карты. В стране проблемы с демографией, а также с экономикой, ориентированной на сырьё, «на то, что приходит из-под земли, а не из головы народа». Кроме того, по словам Бёрнса, 2,5 млн крымчан Россия смогла проглотить, но остальные 42 млн украинцев больше никогда не примут Россию.

Бёрнс уверен: для России позитивное значение имеет всё, что сеет раздор на Западе, и брексит в том числе. Так, Путин прекрасно понимает, какие камни преткновения существуют в Европе, и использует их. По мнению дипломата, чем больше хаоса будет на Западе, тем лучше будет Путину.

Если сравнивать подходы Китая и России к мировой политике, то Китай склонен не подрывать миропорядок, но адаптировать его. Так, Китай последние 40 лет извлекает выгоду из миропорядка, созданного Штатами. Путин же, наоборот, стремится всё сломать, в чём он как раз похож на Дональда Трампа.

И если Китай пытается договориться с другими странами, предлагая им «кусок от своего пирога», то России, по мнению Бёрнса, особенно нечего предложить. К тому же Путин скорее ищет недостатки в других, которые он может обернуть себе на пользу.

Путин понимает слабость и своей позиции, но при этом он видит мир, полный возможностей, в частности, благодаря конфликту между Китаем и США и благодаря царящей неуверенности по поводу лидерской силы США.

Бёрнс отмечает, что Трамп, похоже, завидует Путину, что он может править авторитарным образом. Сам же Путин, по его словам, умеет манипулировать людьми, чувствовать их слабости и обращать их себе на пользу. Но проблема в том, что чем дольше он правит, тем меньше уважает людей. «Ему становится скучно. И остаётся очень мало лидеров в мире, кого он искренне уважает», — отметил дипломат в интервью The Atlantic.