CNN: Кремль пытается «отшутиться» от очередного расследования в отношении Трампа

Конгрессмены решили начать в отношении администрации Дональда Трампа новое расследование, в рамках которого они намерены затребовать записи бесед президента с Владимиром Путиным. Как отмечает CNN, в этот раз Кремль твёрдо встал на сторону американского лидера и попытался «подорвать доверие» к расследованиям, в шутку обратив внимание, что их растущее количество снижает их значимость.

Россия активно фигурирует во многих этих расследованиях. И теперь Москва твёрдо заняла позицию Дональда Трампа. Подробнее расскажет Фред Пляйтген.

Кремль раскритиковал новое масштабное расследование конгресса в отношении администрации Трампа, в рамках которого среди прочего эксперты требуют на рассмотрение записи бесед президента с Владимиром Путиным. В этом заявлении представитель Кремля пытается подорвать доверие к расследованию.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ: Вы знаете, мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать каждое новое расследование, которое начинает та или иная группа законодателей Соединённых Штатов Америки. Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось.

Главы сразу трёх комиссий палаты представителей выразили, цитирую, «глубокие опасения относительно сфер национальной безопасности, контрразведки и внешней политики». Конгрессмены заявили, что хотят знать, действительно ли Путин сумел оказывать влияние на внешнеполитические решения Дональда Трампа.

Кремль пытается отшутиться от опасений американских политиков.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: В целом это всё, конечно, всё меньше и меньше походит на серьёзный подход. Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьёзных, кроме смехотворных, результатов.

Слова Кремля очень напоминают заявления президента Трампа.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ещё одна замечательная вещь. Никакого сговора не было. Всё это пытаются сфабриковать. Вы об этом узнаете, как станете постарше. Всё это политическая фабрикация.

Всё это происходит на фоне того, как Россия всё больше считает, что она сейчас находится в конфликте с США и их западными союзниками. Один из высокопоставленных генералов Владимира Путина изложил своё видение российской стратегии ведения гибридной войны, которая состоит не только из военного противостояния, но и из политического, экономического и информационного.

ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ: Действуя быстро, мы должны упреждать противника своими превентивными мерами, своевременно выявлять его уязвимые места и создавать угрозы нанесения ему неприемлемого ущерба. Это обеспечивает захват и удержание стратегической инициативы.

Многие критики президента Трампа утверждают, что его действия на посту главы Белого дома могут быть приравнены к созданию «уязвимых мест» для национальной безопасности. Именно поэтому конгрессмены, возглавляющие новое расследование, настаивают на том, что они хотят точно знать, что обсуждалось с Владимиром Путиным на встрече за закрытыми дверями.

Фред Пляйтген, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 марта 2019 года.