Обозреватель Fox News: Трамп доказал неправоту экспертов, предсказывавших упадок США

Эксперты предсказывали упадок Америки и ожидали нового миропорядка, однако президент США Дональд Трамп доказал их неправоту, пишет в своей статье для Fox News Кристиан Уитон, бывший советник Госдепа при администрациях Джорджа Буша — младшего и Дональда Трампа.

Делать прогнозы — опасное занятие, особенно если вы делаете ставку против Америки, пишет автор. Десять лет назад элитные эксперты предсказывали упадок Соединённых Штатов и нового мирового порядка. Министр финансов Германии в 2008 году предсказывал, что США утратят статус сверхдержавы в рамках глобальной финансовой системы.

В числе других популярных предсказаний был прогноз о дальнейшем расширении Евросоюза или же о появлении группы БРИИКС, в которую, помимо участников БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, — также вошла бы Индонезия.

Однако за последние годы сложились иные мировые тенденции. Во-первых, отношения между США и Китаем достигли переломного момента. И теперь администрация Трампа изменяет ситуацию с «несправедливыми торговыми практиками» и глобальной недобросовестностью Пекина в свою пользу.

Во-вторых, Южная Америка совершает разворот направо, ещё раз усвоив урок о том, что «капитализм порождает процветание и выводит людей из бедности, а социализм неизбежно приводит к лишениям и страданиям».

В-третьих, экономики «старой Европы», в которых всё более доминирующую роль начинает играть правительство и которые становятся всё более недружелюбными по отношению к бизнесу, «оказались одной ногой в могиле, а другой — на банановой кожуре».

Однако самым критически важным фактором в мировом порядке оказалось восстановление Америки после десятилетия экономической стагнации. Реформы, проведённые администрацией Трампа, привели к тому, что за прошлый год экономика выросла приблизительно на 3%.

Более того, зарубежные угрозы для экономики носят лишь отдалённый характер. К всеобщему изумлению, Америка вновь стала крупнейшей нефте- и газодобывающей страной.

И даже возможность более масштабных торговых войн представляет лишь небольшую угрозу для США, уверен Кристиан Уитон. При этом автор объясняет слишком острую реакцию фондовых рынков на новости о возможных торговых противостояниях тем, что инвесторы просто переоценивают зависимость Америки от торговли.

«На деле мы являемся экономическим блоком с наименьшими рисками в плане торговли — экспорт товаров из США составляет около 1,6 триллиона долларов, то есть менее 8 процентов нашей экономики, — и мы входим в зону свободной торговли, которая включает в себя 50 членов и известна как Соединённые Штаты Америки. «Крепость Америка» сильна», — подытоживает Уитон свою статью для Fox News.