Bloomberg: Трамп объявил о планах покончить с «несправедливыми» льготами для Турции и Индии

Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении покончить с торговыми льготами для Турции и Индии, сообщает Bloomberg. Этот очередной шаг в борьбе Вашингтона с «несправедливыми торговыми практиками» президент США предпринял в преддверии выборов в этих двух странах.
Президент США Дональд Трамп объявил о своих планах отменить ключевые торговые льготы для Индии и Турции, которые действуют в рамках Генеральной системы преференций, пишет Bloomberg. Это решение стало очередным шагом американских властей в деле противодействия тому, что в Вашингтоне называют «несправедливыми торговыми практиками».
О своём намерении покончить с торговыми преференциями для Анкары и Нью-Дели Трамп уже уведомил конгресс США. Решение должно вступить в силу через 60 дней после уведомления американских законодателей.
Как напоминает издание, в рамках программы торговых льгот Турция и Индия имеют возможность беспошлинно ввозить в Соединённые Штаты около 2 тыс. товаров, в том числе детали для автомобилей, промышленные клапаны и текстильные материалы.
Президент США всё ещё может отказаться от этой инициативы, если Нью-Дели и Анкара решат вопросы, которые вызывают у администрации Трампа беспокойство, указывается в статье.
Более всего от Генеральной системы преференций выигрывает Индия. Так, в 2017 году она по этой программе торговых льгот экспортировала в США товаров на сумму $5,7 млрд, а Турция — на сумму $1,7 млрд.
Решение Трампа, как отмечает Bloomberg, было принято в непростые времена для премьер-министра Индии Нарендры Моди. Через несколько недель в его стране состоятся выборы. Кроме того, в последние дни обострилось давнее противостояние между Индией и Пакистаном, которое может привести к широкомасштабной войне.
В свою очередь, с Турцией, а точнее с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, у Трампа существует ряд разногласий. Некогда крепкая турецкая экономика за последнее время ослабла, что, скорее всего, станет ключевым вопросом на местных выборов, которые пройдут в Турции в конце этого месяца.
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