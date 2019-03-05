Economic Times: в Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

Открывшийся в воскресенье завод по производству автоматов Калашникова стал уже 170-м промышленным объектом на территории Индии, построенным при участии России, пишет The Economic Times. По словам Владимира Путина, военное сотрудничество является одним из ключевых аспектов российско-индийского партнёрства. Кроме того, министры обороны двух стран подчеркнули важность взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

Индия и Россия расширяют своё антитеррористическое сотрудничество, сообщает The Economic Times: в минувшее воскресенье в индийском штате Уттар-Прадеш был открыт завод по производству автоматов Калашникова.

«Военное и техническое сотрудничество традиционно является одной из ключевых сфер особого и привилегированного партнёрства между Россией и Индией», — приводит издание слова Владимира Путина, сказанные им к открытию нового предприятия. Президент России также отметил, что всего в Индии насчитывается 170 военных и промышленных объектов, построенных с российской помощью.

Кроме того, Путин напомнил, что производство российских автоматов на территории Индии было согласовано в ходе его встречи с индийским премьером Нарендрой Моди в октябре прошлого года.

Российский лидер выразил надежду на то, что новый завод внесёт свой вклад в усиление индийского оборонительного потенциала и в развитие научного и промышленного базиса экономики страны, а также создаст дополнительные рабочие места и послужит импульсом для профессионального образования и обучения персонала.

The Economic Times также сообщает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман. Министры подчеркнули важность усиленной кооперации в сфере борьбы с терроризмом, а также обсудили двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере.