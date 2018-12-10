Popular Mechanics: у винтовки Чукавина есть всё, чтобы стать хитом продаж

Российская армия в скором времени получит на вооружение снайперскую винтовку Чукавина — СВЧ, пишет Popular Mechanics. Она придёт на смену винтовке Драгунова (СВД). СВЧ — полностью современное вооружение, которое выпускается в разных калибрах с максимальной дальностью стрельбы более 1,5 км, говорится в статье.

В течение нескольких десятилетий российская армия полагалась на винтовку Драгунова, которая была создана во времена холодной войны и принята на вооружение в 1963-м. СВД была создана для ведения прицельной стрельбы. В армии СССР её широко использовали, чтобы компенсировать относительную нехватку точности у автоматов АК-47, пишет издание.

После развала Советского Союза российская армия унаследовала огромный запас стрелкового оружия, и с тех пор активно полагалась на эти вооружения. Хотя винтовка Драгунова по стандартам начала 1960-х годов была хорошим оружием, для современных боевых действий она безнадёжно устарела, отмечается в статье.

Российская армия нуждалась в новой снайперской винтовке, и у СВЧ есть потенциал стать хитом продаж на международном рынке вооружений, считает Popular Mechanics.

Снайперская винтовка Чукавина дебютировала на Международной военно-техническом форуме «Армия-2017». Винтовка Чукавина выпускается в следующих версиях — под российские патроны 7,62x54, как и винтовка Драгунова, и под западные патроны .308 Winchester и .338 LM. СВЧ оснащены лазерным целеуказателем, шумоглушителем, подствольным фонариком.

Ранее в этом году президент России Владимир Путин посетил концерн «Калашников», который и производит снайперскую винтовку Чукавина и пострелял из неё, напоминает Popular Mechanics.