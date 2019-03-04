WSJ: неудача в Ханое подтолкнёт Трампа к заключению торговой сделки с Китаем

Торговая сделка между США и Китаем может быть формально одобрена уже 27 марта, пишет The Wall Street Journal. Однако переговорный процесс проходит не без затруднений: ястребы из Вашингтона требуют более жёстких условий договора, в то время как Китай не намерен подписывать «неравную» сделку. При этом существует вероятность того, что после провального саммита с Северной Кореей Дональд Трамп настроен непременно достичь договорённости с Китаем.

Китай и США близки к заключению торговой сделки, сообщает The Wall Street Journal: Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на ряд американских продуктов, а Вашингтон рассматривает возможность снятия большей части санкций, введённых в отношении товаров из Китая.

При этом представители с обеих сторон отметили, что затруднения всё ещё существуют.

Несмотря на это, формально соглашение между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом может быть достигнуто уже 27 марта — в ходе совместного саммита лидеров двух стран.

Издание пишет, что Китай обещает покупать больше американских товаров: в частности, планируется закупка сжиженного газа на сумму $18 млрд у компании Cheniere Energy.

Также стороны продолжают дискутировать по поводу китайской промышленной политики, создающей, по мнению американской стороны, конкурентные преимущества для предприятий из КНР. В этой связи делегации США и Китая работают над созданием механизма, с помощью которого можно было бы вырабатывать решения в ответ на жалобы американских фирм: обсуждается возможность проведения двусторонних встреч для рассмотрения споров.

The Wall Street Journal сообщает, ссылаясь на слова участников переговоров, что США пытаются убедить Китай не принимать ответных мер, в случае если Вашингтон будет накладывать санкции. Издание отмечает, что такой шаг был бы значительной уступкой китайской стороны, всегда заявлявшей, что соглашение не должно быть неравным.

При этом ряд американских ястребов критикует договор за недостаточную жёсткость: к примеру, бывший стратег Белого дома Стив Бэннон призвал увеличить тарифы, чтобы вынудить Пекин согласиться на более жёсткие условия.

Между тем, напоминает The Wall Street Journal, Си Цзиньпин предупредил высших китайских чиновников о «серьёзных рисках» для КНР. Кроме того, его администрация выпустила новые партийные директивы, призвавшие к «единству и совместным действиям».

Издание считает, что «фактором непредсказуемости» в американо-китайских переговорах может стать провальный для Трампа саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По мнению Фреда Бергстена из вашингтонского института международной экономики, неудача в Ханое подстегнёт Трампа во что бы то ни стало заключить сделку с Китаем.

Как отмечает The Wall Street Journal, сделка между США и Китаем позитивно скажется на рынках, однако, ввиду агрессивной риторики американской администрации в адрес КНР, её условия, особенно меры по изменению китайской промышленной политики, уже называют недостаточными.