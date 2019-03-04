Contra Magazin: наивная попытка Трампа оставить Кима без штанов обошлась американцам в миллионы

Один только перелёт главы Белого дома Дональда Трампа на саммит во Вьетнам на «летающем Тадж-Махале» обошёлся американским налогоплательщикам в $5,7 млн, пишет Contra Magazin. И ради чего были потрачены деньги простых американцев? Ради «милой фотографии и весёлого ужина» лидеров США и Северной Кореи, констатирует издание.

Один только перелёт президента США Дональда Трампа на саммит во Вьетнам на «летающем Тадж-Махале» обошёлся американским налогоплательщикам в $5,7 млн. Помимо этого, миллионы долларов были потрачены на его «свиту», президентский лимузин, номера в отелях, питание, обеспечение безопасности и «Хо Ши Мин его знает на что ещё», пишет Contra Magazin.

И ради чего были потрачены все эти деньги? Ради «милой фотографии и весёлого ужина» лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи во вьетнамской столице Ханое, констатирует автор статьи Эрик Марголис.

«И это притом, что почти каждый, кто следит за тем, как обстоят дела в Азии, заранее знал, что северокорейский наследный правитель-крепыш (также известный как король) ни в коем случае не намерен отказываться от своей ядерной программы», — подчёркивает журналист.

«Самопровозглашённый главный переговорщик Америки», продолжает Марголис, пожалуй, посчитал, что с помощью лести ему удастся уговорить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия — единственного, что мешает Соединённым Штатам вторгнуться в Северную Корею и провести операцию по смене режима.

Кроме того, «Трамп и компания», похоже, так и не поняли, что якобы «на ухо Ким Чен Ыну нашёптывают» соседи Северной Кореи — Российская Федерация и Китайская Народная Республика, отмечает автор статьи.

«Неужели Трамп действительно думал, что опытный Влад Путин позволил бы ему оставить Кима без штанов?» — недоумевает журналист.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «считает себя королём», а на самом деле он просто «дипломат-дилетант», констатирует Марголис.