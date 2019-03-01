CNN: Россия «смакует» провал вьетнамского саммита — она намерена разоружить Пхеньян сама

Российские СМИ «смакуют» провал саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, отмечая его практически полную бесполезность, передаёт CNN. При этом, как отмечает корреспондент канала Фред Пляйтген, Владимир Путин сам хочет встать во главе дипломатических усилий по ядерному разоружению Северной Кореи, в том числе в рамках собственного саммита.
Разумеется, саммит (Ким Чен Ына и Трампа. — ИноТВ) привлёк внимание всего мира, и его провал вызвал сильную реакцию во всём регионе. О том, что на этот счёт думает Россия, нам расскажет Фред Пляйтген.
Российские государственные СМИ смакуют провальный саммит Трампа и Кима. Они с ехидцей прошлись по отсутствию результатов, не забыв и о том, что Трамп ушёл от Кима.
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, телеведущий: Стороны обошлись даже без подписания какой-либо итоговой декларации. Хитрый Ким Чен Ын был готов якобы пойти на уступки, но не на те, которых ожидал Дональд Трамп. Бумаги, подготовленные к подписанию, отправились обратно в Вашингтон.
ОЛЬГА СКАБЕЕВА, телеведущая: В целом для такого помпезного саммита, который презентовали богато и дорого, очень и очень негусто.
Аналитики даже считают, что США ведут переговоры недобросовестно и вторгнутся в Северную Корею, если Ким откажется от своего ядерного арсенала.
КОНСТАНТИН АСЛОМОВ, аналитик: Ким рискует тем, что он пойдёт на уступки, а потом преемник Трампа заявит, что всё, что подписал этот клоун, не соответствует национальным интересам, — и он окажется в положении Каддафи.
Хотя русские официально поддерживают переговоры Трампа и Кима, сообщая, что США даже провели с Москвой консультации перед саммитом, Путин хочет встать во главе дипломатических усилий по ядерному разоружению Северной Кореи. Его пресс-секретарь раскритиковал дипломатический стиль Трампа.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, официальный представитель Кремля: Каждый шаг навстречу должен вести за собой проявление определённой гибкости, уступки, небольшие договорённости. Невозможно сразу замахиваться на единовременное решение такой сложной проблемы, как Северная Корея.
По его словам, подготовка к саммиту Путина и Кима уже идёт.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Встреча остаётся на повестке дня. Пока точной договорённости нет, но мы продолжим процесс согласования с нашими северокорейскими коллегами по дипломатическим каналам.
Русские отметили, что Ким Чен Ын может встретиться с Владимиром Путиным в Москве в любое время, подходящее для северокорейского лидера.
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