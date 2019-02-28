Доверия ради и понимания для — Washington Post о совместном обеде Трампа и Кима

Дональд Трамп старается укрепить доверие между американской и северокорейской сторонами в ходе саммита в Ханое, чтобы добиться от Пхеньяна чётких обязательств по денуклеаризации, пишет The Washington Post. Он назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и отметил, что у Северной Кореи «потрясающий потенциал». Однако, аналитики считают, что стратегия Трампа рискованна, потому что КНДР вряд ли в самом деле откажется от своего ядерного арсенала.

Во время открытия саммита в Ханое Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «мой друг» и отметил, что удовлетворён тем, как протекает процесс переговоров, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что тёплые приветствия Трампа, скорее всего, означают, что американский президент надеется преодолеть препятствия в переговорном процессе путём личного сближения. В первый день лидеры провели встречу с глазу на глаз, а затем вместе пообедали в пятизвёздочном отеле: это было сделано для того, чтобы ещё сильнее укрепить доверие между двумя странами, в преддверии запланированной на четверг серии встреч. The Washington Post пишет, что стороны постараются зафиксировать условия соглашения: США ждут от северокорейцев конкретных обязательств по ликвидации хотя бы части их ядерных объектов, в то время как КНДР хочет ослабления санкций и декларации, формально окончившей бы Корейскую войну.

Сотрудники Белого дома сообщили, что Трамп хочет предоставить Ким Чен Ыну выбор: либо продолжение изоляции, либо отказ от ядерной программы и экономическое процветание, пишет издание. Кроме того, президент США отметил экономические успехи Вьетнама и заявил, что КНДР может повторить этот путь, учитывая, что у Пхеньяна «потрясающий потенциал».

При этом, кажется, что Трамп временами отвлечён другим: The Washington Post напоминает, что в среду, бывший личный адвокат президента Майкл Коэн рассказал Конгрессу, что Трамп симулировал костный недуг, чтобы получить отсрочку от армии в годы Вьетнамской войны. В среду вечером, Трамп, у себя в Twitter назвал Коэна «лжецом».

Что касается стратегии Трампа в отношении КНДР, то аналитики считают её «рискованной»: они сомневаются в том, что Ким Чен Ын откажется от ядерного арсенала страны. Кроме того, американские спецслужбы нашли доказательства того, что Северная Корея скрывает свои военные программы, при этом, публично говоря о денуклеаризации.

Издание сообщает, что США будут добиваться от КНДР точных сроков закрытия основного ядерного реактора в Йонгбуне, однако северокорейские переговорщики не готовы соглашаться на конкретные предложения.

«У Северной Кореи большой опыт делать вид, что она выполняет требования, для того, чтобы заполучить желаемое», — приводит The Washington Post мнение сенатора-демократа Криса Мёрфи. В ответ, Трамп посоветовал демократам «перестать говорить о том, что мне нужно делать с Северной Кореей, а спросить себя, почему они этого не сделали за восемь лет правления Обамы».