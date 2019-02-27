Мир между Кореями: SRF рассказал об ожидаемых результатах встречи Трампа и Кима

Требования друг к другу США и Северной Кореи расходятся до такой степени, что новый саммит в Ханое в определённом смысле обречён на провал, сообщает SRF. Однако в то же время встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына может привести к неожиданным результатам, например, подписанию ракетного соглашения или объявлению символического мира между Кореями.

Нет, в этом кадре не Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Эти двое мужчин показывают пародии на президента США и лидера Северной Кореи в Ханое, где завтра встретятся настоящий Трамп и Ким. Это станет повторением прошлогоднего саммита в Сингапуре, который в основном запомнился как шоу. Станет ли новая встреча чем-то большим, чем просто политическим шоу? Штефани Шунке решила разобраться в этом вопросе.

Первый борт президента Дональда Трампа на взлётно-посадочной полосе в Ханое. Сначала президент США поедет в отель. Позже — сегодня ночью по нашему времени — он встретится с президентом Вьетнама Чонгом.

Встреча с Ким Чен Ыном запланирована на завтра. Лидер Северной Кореи приехал на поезде. Сегодня он посетил северокорейское посольство в Ханое. Но чего действительно можно ожидать от их встречи? Нынешние требования двух стран очень сильно расходятся. Эксперт по безопасности Роланд Поп называет это «расчётливым недопониманием».

РОЛАНД ПОП, эксперт по безопасности: После Сингапура — встреча прошла в прошлом году — если судить по словам американцев, сложилось такое впечатление, что северокорейцы согласились на полное ядерное разоружение. То есть согласились отказаться от ядерного оружия. С тех пор стало понятно, что северокорейцы не намерены от него отказываться. Северокорейцы рассчитывают, что их страну признают ядерной державой и отменять санкции. Получается, что у обеих стран очень разные ожидания. Поэтому возникает ощущение, что этот саммит обречён на провал.

Это действительно так: после первой встречи Северная Корея приложила небольшие усилия для разоружения. В эфире телеканалов Ким эффектно взорвал полигон для ядерных испытаний. Но эксперты считают, что он не использовался и до этого. Кроме того после переговоров Северная Корея отказалась от публичных ракетных и ядерных испытаний. Теперь Ким рассчитывает на уступки со стороны американцев.

РОЛАНД ПОП: Рано или поздно американцам придётся обсудить санкции, потому что они должны что-то сделать. Это переговорный капитал, который у них есть. И рано или поздно это нужно вынести на обсуждение. Они рассчитывают на ответные уступки. Вопрос в том, какими они должны быть? Например, Северная Корея могла бы отказаться от межконтинентальных ракет. Это неплохая идея. Это именно то вооружение, которое может представлять угрозу для США. То есть в рамках переговоров есть ряд представлений, которые указывают на возможность сделки.

И первые переговоры уже привели к осторожному сближению Южной и Северной Кореи. В прошлом году главы двух государства встречались целых три раза. Стороны договорились о помощи в воссоединении разделённых войной семей. На пограничных территориях началось удаление мин. И поезда вновь начали проходить через границу.

РОЛАНД ПОП: Действительно интересный аспект этих переговоров заключается в том, что обе Кореи начали вести друг с другом диалог. Они уже совершили гораздо более значимые шаги, чем северокорейцы и американцы. И есть, конечно же, отдельное корейское направление. Политика разрядки, которая в будущем станет ещё важнее, чем переговоры между американцами и северокорейцами.

Завтра Трамп и Ким — как полагают некоторые — могут объявить символический мир в Корее. Корейская война закончилась всего лишь перемирием. С точки зрения международного права, полуостров находится в состоянии войны.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2019 года