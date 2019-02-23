Foreign Policy: Ханой намерен выжать максимум из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вьетнам стал символическим местом для проведения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, ведь он, как и Северная Корея, был разделён во времена холодной войны. Однако теперь, как пишет Foreign Policy, Вьетнам стал привлекателен для американских инвестиций, а потому и из предстоящего саммита двух лидеров Ханой намерен извлечь максимум, чтоб упрочить своё положение на международной арене.
Вьетнам ещё недавно был одним из беднейших и наименее уважаемых государств в мире, а теперь он станет площадкой для переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Кимом Чен Ыном, пишет Foreign Policy.
Саммиты — дело недешёвое, предупреждает автор статьи. Так, Сингапуру переговоры этих лидеров обошлись в $12 млн. Кроме того, они вызывают определённые неудобства, ведь ради этого приходится перекрывать дороги, вводить особые меры обеспечения безопасности. Поэтому для столь небогатой страны это может быть непросто.
Однако слухи о том, что Вьетнам может принять у себя встречу Кима и Трампа, ходили ещё с тех пор, как объявили об их первых переговорах в марте 2018 года. У такого выбора места встречи есть мощный символический подтекст: если Вьетнам после холодной войны смог зарыть топор войны и теперь стал привлекательным для американских инвесторов, то и КНДР могла бы, отмечает автор статьи.
С другой стороны, и сам Вьетнам очень хотел принять у себя саммит, ведь это придаст ему престижа и позволит произвести хорошее впечатление на Дональда Трампа, чья непредсказуемость беспокоит вьетнамцев.
Впрочем, в Ханое уже не раз проходили международные саммиты и визиты лидеров ведущих стран. Однако переговоры глав двух враждующих ядерных держав покажут, что Вьетнам пользуется доверием на международной арене.
Кроме того, у Вьетнама конфликт с Китаем, а даты проведения переговоров Кима и Трампа выпадают как раз на 40-летнюю годовщину операции, во время которой Вьетнам успешно противостоял китайскому нападению, пишет автор статьи. Сегодня у этих стран есть спор по поводу принадлежности Южно-Китайского моря.
Избрание Трампа сильно осложнило партнёрство Вьетнама и США, отмечает автор статьи. Если ещё до инаугурации он высказывался против китайской экспансии, то после он резко вышел из Транстихоокеанского партнёрства, что вызывает вопросы по поводу интересов США в регионе. И теперь как Вьетнам, так и Тайвань опасаются, что США могут пожертвовать их интересами. Так, мало кто станет рассчитывать на военные действия США против Китая в случае китайского нападения. И в торговом плане отношения Вьетнама с США застопорились, что также усложняет ситуацию.
Поэтому предстоящий саммит даёт Вьетнаму возможность всё наладить. И хотя никаких официальных приёмов не запланировано, даже короткая неформальная беседа вьетнамских лидеров с Трампом может благотворно сказаться на обстановке.
По словам автора статьи, и Штатам, и КНДР будет сложно на предстоящих переговорах, ведь с последней их встречи они мало чего достигли. Однако вьетнамцев это мало беспокоит, поскольку они постараются держаться от самих переговоров на расстоянии. «Быть любезным хозяином и энергичным членом международного сообщества для Ханоя важнее, чем о чём бы там ни мечтали Трамп и Ким», — делает вывод журналист Foreign Policy.
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