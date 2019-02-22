MSNBC: администрация Трампа подумывает о «ядерном подарке» саудовцам

У администрации Дональда Трампа могут быть планы по передаче ядерных технологий Саудовской Аравии, передаёт MSNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает канал, с таким предложением выступал ещё бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который, судя по всему, входил в группу отставных военных, собиравшихся «немного подзаработать».

Срочные новости: появились новые опасения, что администрация Трампа собирается передать ядерные секреты Саудовской Аравии. Разоблачители из самого совета по национальной безопасности Трампа сообщили о плане — только послушайте — передать ядерные технологии саудовцам.



Зачем?



Да, возникает много вопросов, и зачем — это только первый из них. Этот план, который может быть незаконным, поддержал бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, а также другие лица. Если углубиться в это дело, то ответ на вопрос «зачем» может стать более понятным. Это то же самое «зачем», из-за которого Флинн фигурирует во многих прочих скандалах.



По этому плану американская ядерная промышленность построит атомные электростанции по всему Ближнему Востоку. В пользу этого замысла высказалась группа генералов в отставке, которые создали фирму под названием IP3. Сам Флинн называл себя «советником» дочки IP3.



Видите, к чему всё идёт? По данным доклада комитета по надзору за деятельностью госорганов палаты представителей, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что это предложение — это «не бизнес-план», а скорее «схема, чтобы генералы могли немного подзаработать». Он также добавил: «Ладно, вы же знаете, что мы не можем этим заниматься».



Теперь следователи опасаются, что Трамп по-прежнему рассматривает это предложение, несмотря на то, что профессиональные чиновники в сфере обеспечения безопасности и эксперты возражают против этого плана. У нас в эфире корреспондент NBC по вопросам разведки и нацбезопасности Кен Диланиан. Кен, что это вообще такое?



КЕН ДИЛАНИАН, корреспондент NBC по вопросам разведки и национальной безопасности: Прежде всего, всё это происходит потому, что демократы установили контроль над палатой представителей. Эта история всплывала уже несколько раз. Однако теперь комитет по надзору за деятельностью госорганов с правом вызова для дачи показаний начал расследование этого дела, учитывая, что анонимные разоблачители рассказали им информацию, которую мы раньше не знали.



Здесь два интересных момента. Во-первых, как вы уже сказали, была группа, которой советы давал Майкл Флинн. Он был советником по нацбезопасности в команде Трампа во время предвыборной кампании и, когда в переходный период он принимал дела, он, судя по всему решил пробить постройку АЭС в Саудовской Аравии, что должно было принести выгоду этой группе.



При этом юристы сказали ему и сотрудникам совета по национальной безопасности, что здесь налицо уголовно преследуемый конфликт интересов, и подобным заниматься не следует. Тем не менее люди в окружении Флинна продолжают пропихивать этот план.



Второй момент — это то, что существуют правила передачи ядерных технологий другим странам. Их много: необходимо следовать определённым регламентам и инструкциям, чтобы удостовериться, что эти страны не будут строить ядерное оружие на основе побочных продуктов этих технологий. По данным этого сообщения и информации разоблачителей, регламент в этом случае не соблюдался. Флинн и его люди пытались пропихнуть этот план вопреки всем правилам, поэтому им говорили, что таким заниматься не могут, пока, наконец, после увольнения Флинна Герберт Макмастер, занявший его место, не сказал: «Хватит, ставим точку».



Однако теперь — так как Макмастера в администрации уже нет — всё, судя по всему, вернулось на круги своя. Палату представителей беспокоит, что администрация Трампа по-прежнему может претворять в жизнь этот план, так как тесные связи между ней и королевской семьёй Саудовской Аравии ни для кого не секрет.



Дата выхода в эфир 19 февраля 2019 года.