Independent: торговля оружием для Великобритании важнее прав человека

Несмотря на публичное осуждение убийства журналиста Джамаля Хашукджи, Великобритания продолжила договариваться с Саудовской Аравией по поводу экспорта оружия, сообщает The Independent. Лондон является главным поставщиком вооружений для Эр-Рияда, с 2015 года ведущего кровопролитную войну в Йемене. Издание отмечает, что случай с Саудовской Аравией — не единственное доказательство того, что для Великобритании торговля важнее прав человека.

Великобритания продолжила оформление военных сделок с Саудовской Аравией даже после того, как правительство страны публично осудило убийство журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Independent.

Издание напоминает, что Хашукджи был убит представителями саудовских властей внутри консульства Саудовской Аравии в Стамбуле: событие спровоцировало волну обвинений по всему миру и стало поводом к призывам пересмотреть отношения с королевством.

Британское правительство потребовало разъяснений по поводу смерти журналиста, однако, в то же самое время, английские торговые представители, отвечавшие за экспорт оружия, продолжили проводить встречи на высоком уровне со своими саудовскими коллегами. The Independent сообщает, что делегация от британского департамента международной торговли посещала Эр-Рияд с 14 по 22 октября минувшего года, с целью продвижения экспорта вооружений Великобритании.

Последняя из встреч произошла как раз в тот день, когда министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант резко осудил убийство Хашукджи, выступая в парламенте. При этом он не упомянул о том, что встречи по поводу военных сделок до сих пор продолжаются.

Как напоминает The Independent, английское правительство призывали прекратить военные сделки с Саудовской Аравией ещё до убийства Хашукджи: причиной были обвинения саудовских властей в военных преступлениях и в убийствах мирного населения в Йемене. Королевство начало интервенцию в Йемен ещё в 2015 году, с целью восстановить признанное международным сообществом правление Абда-Раббу Мансура Хади, свергунтого повстанцами хути. По данным издания, конфликт уже унёс жизни 10 000 мирных граждан, многие из которых погибли в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. ООН сообщает, что повстанцы хути также были повинны в гибели мирного населения.

The Independent сообщает, что с начала конфликта Великобритания продала Саудовской Аравии оружия на сумму £4,7 млрд, став крупнейшим поставщиком вооружений для саудовской армии. После убийства Хаушукджи, давление на британское правительство, связанное с призывами остановить экспорт оружия, значительно возросло. Однако, несмотря на всё новые свидетельства причастности саудовских властей к этому убийству, Лондон не собирается пересматривать свою позицию.

В прошлом месяце британский премьер Тереза Мэй провела личную встречу с саудовским принцем Мухаммадом бин Салманом, чьи ближайшие помощники, предположительно, осуществили убийство, а затем попытались его скрыть. Она подчеркнула важность полноценного и прозрачного расследования убийства. Впрочем, лидер партии лейбористов Джереми Корбин отметил, что «вместо того чтобы быть жёсткой, премьер-министр сказала диктатору: «пожалуйста, не используйте оружие, которые мы вам продаём, в войне, которую вы ведёте», а также вежливо попросила расследовать убийство, предположительно им же самим и организованное».

The Independent отмечает, что случай Хашукджи не является первым примером, когда Великобританию обвиняют в пренебрежении правами человека ради торговли. Ранее британский академик Мэттью Хеджес был задержан в ОАЭ по обвинению в шпионаже. Джереми Хант публично раскритиковал правительство ОАЭ, однако, за кулисами в это время продолжались встречи торговых представителей двух стран.

По словам одного из сотрудников британского офиса Amnesty International, «Великобритания уже давно давала основания полагать, что безопасность и торговые интересы перекрывают для неё права человека».

Между тем, пресс-секретарь британского правительства сообщил The Independnet, что Лондон серьёзно подходит к своим обязательствам по экспорту товаров, а также подчеркнул, что визиты официальных делегаций будут продолжать играть свою роль в поддержании отношений с Саудовской Аравией.