Guardian: экспорт оружия Великобритании позволяет нарушать права человека по всему миру

Почти треть всего экспорта оружия Великобритании направляется в страны, которые, по данным британского Министерства иностранных дел, нарушают права человека, сообщает The Guardian. Кроме того, экспорт британского оружия также приходится на ряд стран, против которых ввели ограничения на продажу вооружения ООН или ЕС.

Почти треть всего экспорта оружия Великобритании за последнее десятилетие направлялась в страны, которые британское правительство относит к числу худших стран с точки зрения прав человека, пишет The Guardian.

Так, в период с 2008 по 2017 год Великобритания заключила военных контрактов на сумму £39 млрд. £12 млрд из них пришлись на страны, которые «представляют первоочередной интерес» с точки зрения прав человека.

За этот период единственной страной в списке из 30 стран британского Министерства иностранных дел, контракт с которой не был одобрен, стала Северная Корея.

Издание отмечает, что в Министерстве внешней торговли подтвердили эту информацию, однако там отрицают, что экспортные лицензии этих стран подвергаются меньшему контролю.

Несмотря на то что The Guardian не обладает схожими данными за этот год, известно, что в 2018 году Великобритания заключила контракт на поставку 48 Eurofighter Typhoons стоимостью в £5 млрд в Саудовскую Аравию.

В частности, среди «основных рынков» Министерства внешней торговли Великобритании помимо Саудовской Аравии можно выделить ещё и Бахрейн и Колумбию. Все три страны входят в список государств «представляющих первоочередной интерес».

Кроме того, британский экспорт оружия также приходится на ряд стран, против которых ООН или ЕС ввели ограничения на продажу вооружения. К ним относятся Китай, Египет, Ирак, Ливия и Россия.

«Одобрение продажи мощных технических средств наблюдения, самолётов или бомб режимам, которые охотятся на журналистов и убивают их, диктаторам, которые используют их в школах и больницах, является явным нарушением закона Великобритании о контроле за экспортом оружия. Пренебрежение правительством к законам неизбежно приводит к тому, что британский оружейный экспорт позволяет нарушать права человека по всему миру», — приводит The Guardian слова члена парламента Великобритании Ллойда Рассела-Мойла.