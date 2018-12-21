Немецкий политик: Германия — чемпион мира по лицемерию

Зачастую политика Берлина на международной арене носит всего лишь символический характер, заявил в интервью Die Welt депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай. По его мнению, Германия всего лишь делает вид, что занимается проблемами гражданских прав в других странах, а на самом деле руководствуется исключительно своими экономическими и геополитическим интересами.

Вывод американских войск из Сирии — это ошибка, заявил в интервью Die Welt депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай. По его словам, «Исламское государство»* пока ещё не побеждено. К тому же такое решение проблематично со стратегической точки зрения, добавил он.

Политик опасается, что в результате Запад не сможет участвовать в установлении послевоенного порядка в Сирии: «Америка уходит, а Германия до сих пор даже не начала продумывать свою политику в отношении Сирии». Россия же рассчитывает, что вклад Европы ограничится лишь финансированием восстановления страны. «В регионе нас считают не игроком, а только кредитором. Это свидетельствует о банкротстве так называемой европейской внешней политики и политики в сфере безопасности», — считает политик.

Также Джир-Сарай раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса за то, что он так и не озвучил никаких конкретных предложений по поводу того, что Европе нужно делать в Сирии. Призыв Мааса к созданию «общей европейской стратегии» — это попытка скрыть «отсутствие идей», убеждён политик от СвДП. Также он высмеял планы по созданию единой европейской армии, назвав их «показухой». Джир-Сарай напомнил, что Германия собственную армию не может должным образом оснастить.

Политик считает, что в меняющемся мире, в котором конфликты становятся всё сложнее, Европа должна выполнять новую роль, способствуя укреплению стабильности. Но взгляды отдельных европейских государств слишком разные, чтобы выработать на их основе общую стратегию, подчеркнул он.

Так же Джир-Сарай обвинил немецкие власти в том, что зачастую они занимаются всего лишь «символической политикой», как, например, в ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Германия объявила об остановке поставок вооружения в Саудовскую Аравию, но на самом деле не сможет отказаться от сотрудничества с таким важным геополитическим и экономическим партнёром. «Тоже самое касается Китая, — добавил Джир-Сарай. — Мы нередко становимся чемпионами мира по лицемерию».

Как считает политик, канцлер Германии Ангела Меркель встречается с представителями гражданского общества и оппозиции в Китае только для того, чтобы сказать: «Смотрите: мы занимаемся проблемами». Но в диалоге с Пекином Берлин не поднимает вопросы прав человека, объясняя это «культурной спецификой» Китая, где не принято говорить о таких вещах напрямую.

Ещё один пример «иллюзорности» внешней политики Европы — это ситуация с Договором РСМД, продолжает Джир-Сарай. Европа долгое время игнорировала эту тему, а нужно было настаивать на том, чтобы Россия «вернулась к выполнению его условий», или разработать новое соглашение, подписантами которого стали бы не только Москва и Вашингтон, но и другие мировые игроки, у которых также есть ракеты средней дальности, например, тот же Пекин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.