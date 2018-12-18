Spiegel: уйдёт Макрон — «уйдёт» и Европа

Реформы Эммануэля Макрона были правильными, однако он не учёл, что на их воплощение требуется много времени, пишет Der Spiegel. Теперь, несмотря на всю широту его властных полномочий, его президентство под угрозой: выполнение требований «жёлтых жилетов» требует большого количества средств. Автор статьи Хенрик Эндерляйн считает, что страны Европы и, в первую очередь, Германия, должны помочь французскому лидеру выйти из трудного положения, потому что его уход может ознаменовать закат всей Европы.

Избрание Эммануэля Макрона президентом Франции для многих французов было несчастным случаем, говорится в статье Der Spiegel. Автор статьи Хенрик Эндерляйн отмечает, что у Макрона не были ни партии, ни достаточного опыта, но при этом было много везения. Конкурировавшие с ним политики «закапывали» себя сами. Согласно опросам, более половины граждан, проголосовавших за Макрона, отдали ему свой голос, лишь потому что считали других кандидатов совсем неподходящими.

Став президентом, 39-летний Макрон сам провозгласил себя единственной опорной точкой французской политики. А за подобную излишнюю персонификацию приходится платить, считает автор. Основой политической системы стала тотальная централизация власти вокруг президента и его одарённых советников. При этом, первый год правления Макрона стал весьма удачным: он провёл реформу рынка труда (которая не привела, как многие опасались, к всеобщей забастовке), снизил дефицит бюджета и реформировал сферу образования. Эндерляйн пишет, что столь масштабных изменений во Франции не происходило со времён Франсуа Миттерана.

Макрон гордится своими преобразованиями, и он имеет на это право, однако он не учёл временного промежутка между реформами, ростом и социальной справедливостью, отмечает автор. Многие французы не хотят ждать, они хотят видеть результаты. «Жёлтым жилетам» неважно, возможно ли с экономической точки зрения исполнение их требований в стране с большим количеством долгов: они хотят революции и больших выгод для себя.

В своём недавнем обращении к нации Макрон сначала адресовался к тем, кого он забыл: к матерям-одиночкам, безработным, к исключённым из экономики, а затем пообещал им денег. В теории, такая стратегия может сработать, однако президенту необходимо заново завоевать авторитет у населения. К тому же, в самом крайнем случае, у Макрона всегда остаётся предусмотренная Конституцией опция — уволить главу правительства, сделав из него «козла отпущения» и начать всё с чистого листа.

Автор статьи пишет, что сейчас вопрос заключается в том, настроены ли «жёлтые жилеты» продолжать свою попытку госпереворота наподобие революции 1789 года. Макрон уже давал понять, что принимает любые формы демократического сопротивления, однако «жёлтые жилеты» считают себя революционной силой. Именно поэтому они так опасны для президента, даже несмотря на предоставленные тому широкие полномочия. Сейчас Макрону нужно надеяться на то, что его уступки малоимущим откроют путь к политическому диалогу: Хенрик Эндерляйн подчёркивает, что для французского лидера и для всей Европы сейчас важно не просто удержаться на посту, но также и сохранить ресурс для продолжения реформ, потому что слабый президент Франции никому не нужен. Автор особенно отмечает, что слабый Макрон противоречит, в первую очередь, немецким интересам, поэтому ФРГ должна поддержать своего соседа.

Эндерляйн напоминает, что единая Европа не является монополией одной страны: немецко-французское сотрудничество является долгосрочным проектом. Как отреагирует Берлин, если уйдёт Макрон, и его место займут правые или левые популисты во главе с Марин Ле Пен и Жаном-Люком Меланшоном? Неужели, задаётся автор риторическим вопросом, урок Италии не был выучен?

Германия и вся Европа должны помочь французскому президенту, считает Эндерляйн, потому что если уйдёт Макрон — «уйдёт» и Европа. Уступки, обещанные главой Пятой республики, требуют средств. При этом, Германии не стоит поднимать вопрос о правилах дефицита бюджета, потому что в таком случае, могут начаться разговоры о том, что раз гибкие правила применяются к Франции, то их можно применить и к Италии.

В заключение автор пишет, что уход Макрона навредит Германии и отбросит Францию в экономическом плане на много лет назад. Именно поэтому Берлин должен быть заинтересован в усилении французского президента.